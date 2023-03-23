法國盼望中國遊客大批返回

旅遊

歐洲 – 中國從3月15日起有序恢復受理審批中國公民出國旅遊，但法國記者採訪一些旅行社負責人發現，2022年1-2月的拒簽率達6%至6.8%，比2018年的5.3%和2019年的5.6%高出很多。法國駐華大使白玉堂先生（Bertrand Lortholary）在一條推文中表示，“大使館正在盡一切可能應對不斷增加的簽證申請。”

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根據中國官方媒體2018年的報道， 隨着中國人生活水平提高，再加上國內旅遊景點人數爆滿，越來越多人會選擇去國外旅行。據統計，2017年法國接待中國入境遊客已經超過了200萬人次。在法國經濟不景氣的當今，大量吸引中國遊客到法國消費是很多旅館、餐館、巴黎歌舞表演廳的奢望。

當法國國內新聞電台記者採訪”中智簽證 TLS contact 負責人何明 (音譯 He Ming)時，他對法國記者表示：我們好像一切都要從頭來。他表示：三年的疫情使得很多旅行社都被迫關門了，員工們也不得不另謀職業。

法國記者詢問另一家旅行社老闆張方瑞( Zhang Fangrui)時，他對記者表示：許多航班還沒有完全恢復；簽證給的又很晚；拒簽率也很高。他對法國記者表示：綜合所有法國駐華領事館（不包括香港）提供的官方數據，2018年（所有類型的簽證）的簽證拒簽率為5.3%，2019年為5.6%。去年1月和2月，分別上升至6%和6.8% ％ 。 3月22日訪問中智簽證 TLS Contact 時，法國駐華大使白玉堂 Bertrand Lortholary 在一條推文中保證，“大使館正在盡一切可能應對不斷增加的簽證申請。”