洪都拉斯啟動棄台奔中 台灣召回大使抗議

洪都拉斯/台灣/中國

台灣今天宣布召回駐洪都拉斯大使，以抗議洪都拉斯外交部長訪問中國。台灣這一聲明是在洪都拉斯外交部長愛德華多-恩里克-雷納訪問中國，討論與北京建立外交關係之後作出的。此前3月14日，洪都拉斯總統Xiomara Castro宣布，洪都拉斯將與中華人民共和國建立正式關係。美國試圖勸阻洪都拉斯棄台奔中無果。

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台灣外交部今天抗議稱，"洪都拉斯無視與台灣之間80多年的外交關係與友誼，派遣該國外交部長前往中國，這嚴重傷害了台灣政府和人民的感情。"台灣稱，"已經決定立即召回我們駐洪都拉斯的大使，以表達我們的深切不滿。"

這一聲明是在洪都拉斯外交部長愛德華多-恩里克-雷納訪問中國，討論與北京建立外交關係之後作出的。

法新社說，如果洪都拉斯正式與台灣斷絕關係，那麼在近年來失去幾個拉丁美洲盟友之後，台北將只剩下13個與台灣有正式外交關係的國家。

三位不願透露姓名的洪都拉斯政府和外交官員告訴法新社，洪都拉斯外長與卡斯特羅總統的女兒、副手Xiomara Zelaya一起去了中國。總統府部長Rodolfo Pastor告訴當地日報El Heraldo："部長是根據Xiomara Castro總統的指示去中國的。他還透露說，洪都拉斯代表團將由中國外交部長秦剛接待。

中國外交部沒有證實這次訪問，但中國外交部發言人汪文斌說，中國準備好與洪都拉斯建立外交聯繫。

據法新社說，3月14日，洪都拉斯總統宣布，該國將與中華人民共和國建立正式關係。這一決定立即受到北京的歡迎，但卻威脅到台灣與洪都拉斯的關係。

自1949年中國內戰結束以來，中美洲一直是北京和台北的外交競爭的舞台。

尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬、多米尼加共和國和哥斯達黎加近年來都與台灣決裂，轉與北京建交。

自2016年蔡英文當選台灣總統以來，北京和台北之間的關係不斷惡化，蔡英文來自一個傳統上贊成台灣正式宣布獨立的政黨。自那時起，北京已經挖走了8個原與台灣建交的國家，該與中國建交。

該消息沒有提及，洪都拉斯外交部長訪華是否當即與中國簽訂建交協議，而台灣宣布召回駐洪都拉斯大使，是否意味着與洪都拉斯準備斷交。