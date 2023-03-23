香港銅鑼灣行為藝術數碼作品因暗挺示威而遭拆除

香港

早前在銅鑼灣SOGO外的大屏幕上展出一幅由美國藝術家阿馬頓（Patrick Amadon）所創作名為《NO RIOTERS》的數位影視作品，內含部分在反送中事件中被捕或被定罪人士的姓名、年齡及刑期等，今天被證實已被拆除。涉事藝術家 指控是當局要求下架。

廣告 繼續瀏覽後續

據星島日報稱，該作品以紅、黑色為背景，顯示一個左右轉動的閉路電視在中間，整個作品看似以不同磚塊組成，期間畫面不斷閃現戴耀廷、邵家臻、李永達和黃浩銘等人的姓名。據阿馬頓早前在社交平台Twitter上表示，該作品在上周已經在銅鑼灣SOGO外的大屏幕展示，並且屬於2023年“像素之聲”藝術周的藝術裝置一部分。阿馬頓表示今日凌晨，當局要求並將作品下架。

據法新社今天報道稱，該數字藝術作品在香港市中心的巨大廣告牌上或因揭示了被監禁的香港示威者的名字，該裝置背後的畫廊周四證實已被拆除。

美國藝術家帕特里克-阿瑪頓(Patrick Amadon)的視頻作品 "No Rioters "是這塊面積達1,4000平方米的廣告牌上一系列作品的一部分。該裝置恰逢香港的兩個大型當代藝術博覽會，旨在吸引畫廊和外國買家，因為多年來新冠病毒疫情大流行造成的限制。

據與Patrick Amadon合作經營米蘭畫廊的Francesca Boffetti說，拆除作品的決定是應擁有該場地的百貨公司的要求而作出的。她說："我們不知道是否有任何政府幹預"。

但這位美國藝術家在推特上說，他的作品是 "應政府的要求 "被拆除的。

阿瑪頓上周在推特上說，他設法將這些反送中示威者的姓名、年齡和被指控罪行清單放進了他的作品。

法新社說，親北京的報紙《文匯報》聲稱，這位美國藝術家在表達對香港暴亂者的支持。但這位藝術家在Twitter上反駁道，"根據一家親北京的報紙，我是支持暴亂的。說的對。"

這段24秒的視頻中的名字包括被抓捕的和其他目前面臨顛覆罪指控的民主人士。在2019年的大型反送中抗議活動中，已有超過1萬人被捕，還有6000人仍在等待可能的指控。

法新社說，"沒有暴亂者，只有暴政 "是香港抗議者在2019年使用的口號之一，並以此回應政府給他們貼上的 "暴亂者 "標籤。