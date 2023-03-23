香港難以承受的桂冠：連續13年最難置業城市 出差費用最貴亞洲城市

香港/經濟

三年疫情令香港樓價以致物價均有回落，但它的排名仍然位居一些調查的首位，儘管這些「一哥」之位不是消費者想要的：它們分別是連續十三年位居全球樓價最難負擔城市之首，港人需不吃不喝18.8年才可置業，較之前一年減少了4.4年；另外，香港亦蟬聯亞洲區公幹最貴的城市，每日需花520美元。不過，這花費只及全球冠軍的美國紐約的六成半。

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疫情衝擊下，香港樓價大跌15.6%，國際公共政策顧問機構Demographia最新公布的「國際樓價負擔能力」報告」亦顯示，香港去年的樓價對收入比率由上一年度的23.2倍回落至18.8倍，即一個家庭須不吃不喝18.8年才有能力成功置業，但已扭轉了前兩年的升勢。

不過，香港置業最難之苦應該還會持續，因為已連續兩年位居亞軍的澳洲悉尼，其樓價對收入比率為13.3，較前一年下跌2；而溫哥華則繼續位居季軍，負擔比率是12。其餘依次是美國夏威夷(11.8)丶聖荷西丶洛杉磯丶新西蘭首都渥克蘭丶澳洲墨爾本(9.9)丶加拿大多倫多及美國聖地牙哥(9.4)。

是次調查在去年第三季於全球八個國家的94個城市進行，當中樓價最易負擔的九個城市均在美國，它們的樓價對收入比率在3.1與3.9之間，依次是匹茲堡丶紐約州的羅徹斯特(Rochester)丶俄亥俄州的克里夫蘭(Cleveland）丶密蘇里州的聖路易斯市等。

報告指出，調查普遍認為，根價負擔能力有所削弱，對中產階級形成實在的威脅。

另外，人力資源顧問機構ECA International日前發表最新的《出差津貼報告》顯示，儘管去年來港公乾的需求急降，但香港依然是亞洲公幹費用最昂貴城市，只是每日花費由較前微跌4美元(下同)至520元，在全球排第16位。

而緊隨香港之後的，是新加坡(每日平均支出515元)丶東京(424元)及上海。ECA 亞太區域總監關禮廉指出，上海在區內排第四位，主要是去年中國商務及旅遊需求下跌，令酒店成本下降以致商務旅客的整體公幹費用隨之下降。

放眼全球，十大公幹費用最昂貴的城市，美國紐約蟬聯冠軍，平均每日開支796元，較之前一年大升8%，原因是疫後的商務和旅遊大增以致住宿成本增加；緊隨其後的，是瑞士日內瓦和美國華盛頓。