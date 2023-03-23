QS: 香港上榜學科跌一成 六成七排名下滑 正苦苦掙紮 籲重視國際合作

香港/教育

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds (簡稱QS)的最新世界大學學科排名顯示，香港有178個學科上榜，較去年少20個，跌幅達10.1%；另外，67%的學科排名下跌，三間主要大學打入前50排名的學科亦告減少；總體打入全球首百強學科排名計，香港亦較新加坡遜色。QS形容，香港院校正苦苦掙紮（struggle），建議該地各大學應維持進行高影響力的研究項目，並須更重視國際合作。

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QS昨(22日)公布的「2023世界大學學科排名」，有近1600所來自93個國家或地區的大學參與，就54個學科及5個學術領域按五項準則進行排名。結果，香港有九所院校的178個學科在其所屬範疇的排行榜上榜。與去年相比，有14個學科排名上升丶120個下跌，另有41個維持不變；另外，在27項學術領域中，有24個排名下跌，僅3個排名上升。整體來說，表現錄得六成下降。

除了數量減少，香港高等院校上了榜的學科，排名亦告下跌。打入全球首十位的學科暴跌五成七至只餘三科，分別是香港大學的牙醫學丶教育學及社會政策與行政科；打入首20名的學科亦大跌四成至只有12科；打入全球50名的學科數目亦下滑25%至59科。

港大的牙醫學繼續是全港排名最高的學科，但較去年下跌一位，與日本東京醫科齒科大學並列全球第三；社會政策與行政則跌兩位至第10位。QS解釋，兩科排名下跌，主因是僱主間的聲譽指數和研究引用指數下跌。

奇怪的是，自稱是法治城市的香港，培育法治人才的三間大學，其法律學科於「法學」排行榜均告下跌：港大跌五位排名第25，中文大學跌十二位至排53，而城市大學更大跌十九位至排84。

總的來說，香港眾多上榜學科中，有56%躋身全球首100位，比例是全球第二高，僅次於有87%學科排前100名的新加坡。QS高級副總裁蘇達(Ben Sowter音譯)表示，香港在高等教育界中仍然名列前茅，但隨着全球競爭加劇，香港應維持進行高影響力的研究項目和優先考慮國際合作，他相信，港府在2022至2025年向大學撥款逾六百億港元，在資金運用得宜下，可以阻止香港學科排名跌勢。

另外，以各學科的「全球第一」計算，美國哈佛大學仍是「一哥」，有五科稱雄，分別是藝術與人文丶生命科學與醫學丶自然科學丶社會科學與管理學丶會計與財務；另外，美國麻省理工學院的工程及科技丶英國皇家藝術學院的藝術與設計，以及荷蘭瓦格寧根大學的農業與林務亦成為世界之冠。