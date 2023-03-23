TikTok首席執行官周受資出席國會作證

抖音

國際 – 抖音到底是移動娛樂的巔峰之作，還是為北京服務的間諜工具，或是兩者兼而有之？ TikTok 現象已經讓社交網絡世界變得過時，但該應用程序現在受到了幾個想要限制其影響力的國家的關注。

廣告 繼續瀏覽後續

在全球對於TikTok的懷疑態度越來越強，且可能導致美國對這一中國應用程序實施禁令之際，如今焦點落在了該公司神秘的首席執行官周受資（Shou Zi Chew）身上。

這名40歲的新加坡人將於3月23日就該應用程式的數據安全和隱私保護，以及被指與北京有關聯等問題，向美國眾議院能源及商業委員會（US House Energy and Commerce Committee）作證。

對於他的工作方式，甚至他實際上掌握公司多少權力等等，外界都知之甚少。周受資周四在美國國會前承諾，到今年年底，與該國 1.5 億用戶相關的所有信息將僅通過位於美國的服務器進行管理。

周受資23日也坦承地表示，我們仍然有必須刪除的數據。他承認，該平台是中國字節跳動集團的子公司，其服務器上仍存儲着舊的美國用戶數據，可供中國員工訪問，而美國民選官員則指責該平台危害國家安全。

在與中國邊境發生致命衝突後，抖音TikTok 於 2020 年首次在印度被禁止。同年，該應用程序還受到特朗普在美國的禁令威脅，特朗普指責其從事間諜活動。

3月20日，TikTok表示其平台在美國每月有超過1.5億名用戶。此前在2020年，該平台提供的用戶數量是1億。根據周受資的講稿，目前TikTok的普遍用戶是過了大學年齡的成年人。

專家指出，雖然在美國國會徹底禁用TikTok的呼聲很高，但是如果真要走出這一步，拜登政府恐怕還需要通過新法案來消除法律上的障礙。另外《華爾街日報》也指出，禁止這一頗受歡迎的視頻應用也會帶來政治風險，因為相比共和黨來說，民主黨更加依賴作為TikTok主流受眾的年輕選民。

中國政府也曾就美國提議禁用TikTok，多次回應道“數據安全問題不應成為泛化國家安全概念、無理打壓別國企業的工具”。