愛麗舍宮：馬克龍4月初訪華討論烏克蘭問題及法中合作

法國/中國/馬克龍訪華/烏克蘭

法國總統馬克龍將於4月5日至8日在歐盟委員會主席馮德萊恩陪同下對中國進行國事訪問。法國總統府愛麗舍宮3月24日周五在新聞公報中表示，此行尋求與習近平“合作”，恢復烏克蘭和平。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，馬克龍對中國的國事訪問是在二月底宣布的，但法國總統府愛麗舍宮直到3月24日才公布訪問的確切日期、行程及主要目的。

愛麗舍宮周五在一份新聞公報中表示，馬克龍此次訪問中國除了北京之外還將前往廣州。

公報稱：“法國總統將與中國國家主席將就烏克蘭戰爭進行深入討論，以朝着恢復烏克蘭和平的方向努力，這不僅符合國際法，更尊重烏克蘭的領土主權完整。”

法新社稱，習近平本周訪問俄羅斯，在西方面前展示了他對俄羅斯總統普京的大力支持。 而此前，北京曾試圖通過提出自己的和平建議來充當烏克蘭衝突調停者。

法國則是希望推動從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的中國，利用其對莫斯科的影響力，說服普京坐到與基輔的談判桌前。

法國總統府稱，法中領導人的會談，還將關注中東、非洲發生的危機以及印太地區的緊張局勢。

愛麗舍宮新聞公報稱：“中國在疫情後重新開放，為重新啟動法中關係在各個方面的發展提供了機會及活力。當前，國際緊張局勢和危機比以往任何時候都更需要為這種戰略夥伴關係開闢新的前景。

馬克龍此次中國訪問將包括三個主要部分：戰略問題和國際危機、面對重大全球挑戰的合作以及(兩國）經貿關係。

馬克龍周五在布魯塞爾舉行的新聞發布會宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩將代表統一的歐洲參與“部分訪華行程”，“這是與中國建立平衡夥伴關係的必要先決條件。

馬克龍重申，面對俄羅斯及在烏克蘭發動的戰爭，他尋求協調，歐洲應發出一致的聲音”。

馬克龍說，我們必須儘可能地爭取中國站在我們這邊，向俄羅斯施加壓力，防止使用化學武器和核武器，並且停止衝突，回到談判桌，並使國際法及烏克蘭的領土主權完整得到尊重。

馮德萊恩將於周四在布魯塞爾就歐盟與中國的關係發表演講。

馬克龍並表示希望在面對全球問題時為中法合作注入新的動力。鑒於中國的發展對地球其他地區的影響，中國的堅定承諾至關重要，例如在氣候及生物多樣性等方面。

愛麗舍宮稱，法國總統將竭力捍衛法國企業的利益，為確保法國企業及消費者利益，為維持法國與中國平衡的經貿關係而努力。