拜登訪問加拿大 美加就非法移民問題達成一項協議

美國/加拿大/政治/移民

美國總統拜登對加拿大展開首次正式訪問，拜登並與加拿大總理特魯多舉行會談，美加兩國就棘手的非法移民問題達成一項協議。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，特魯多在與拜登會晤時稱拜登是"一位好朋友"，並表示歡迎他的來訪。

拜登周五還在加拿大議會發表講話。在拜登談到美加兩國支持烏克蘭的共同承諾時，議員們報以熱烈的掌聲。

拜登表示，美國和加拿大兩國人民擁有"共同的心聲"，即便發生分歧，也會努力以友誼和善意解決他們的問題。

拜登宣布，兩國就非法移民問題達成一項協議。兩國將共同努力阻止在雙方共同邊界非法越境行為。

非法移民穿越美國紐約州邊界的"羅克森路"（Roxham Road）進入加拿大，一直是困擾兩國的問題。去年約有 40,000 移民繞過官方入境點從美國抵達魁北克。以移民自墨西哥邊界非法進入美國南部來看，雖然進入加拿大的移民人數少了許多，但在渥太華引發的政治緊張局面與華盛頓的移民糾紛相呼應。大量的移民湧入加拿大在加拿大政壇引發了激烈的辯論。

此前，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴媒體："我們將討論移民問題。"他說，"在這個半球移動的人口比二戰以來的人口還多，這種情形對我們兩國都造成影響。"