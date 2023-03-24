歐盟促聯合國關注中港人權惡化 催香港撤控鄒幸彤兼廢國安法 籲華放39人 名單長絕眾國

聯合國/中港/人權

聯合國人權理事會大會正在舉行，歐盟在會上指出，關注中國和香港人權狀況日差，包括中國的「白紙運動」參與者被捕和「被消失」，以及港府藉《港區國安法》和煽動罪箝制政治多元化和港人基本自由，促請中國跨境遣返時須遵守免遣反原則，並點名要求這個被指世上囚禁最多記者的國度立即釋放39人，是歐盟要求其他國家釋放人數的四至八倍。歐盟又要求港府廢除國安法，並點名要求釋放被羈押的前支聯會副主席鄒幸彤。

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正在瑞士日內瓦舉行的第52次大會，當地時間星期三(22日)進行第四輪須關注人權狀況辯論，瑞典駐聯合國大使賈德馥(Anna JARDFELT音譯)代表歐盟在會上發表聲明，除了強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭之外，還對俄羅斯丶白俄羅斯丶緬甸丶朝鮮丶委內瑞拉丶敘利亞等十五個國家或地區的人權日漸惡化表示關注。

香港今次是首度被歐盟列入人權須受關注地區名單。歐盟指出，有鎮壓作用的《港區國安法》和激活重用的煽動罪；對選舉制度作出顛覆性改革，使之違背了民主原則和政治多元；基本人權自由，特別是和平集會丶結社及表達自由的合理使用受到實質性侵蝕，令香港的人權情況與中國一樣令人關注。

歐盟深深關注民主派初選案有47人被控國安法罪名檢控，認為合法的政治活動受到懲處，足證該法是用來壓制政治多元和人權自由；歐盟與人權事務委員會一樣，要求港府廢除國安法和《刑事罪行條例》中的煽動罪。歐盟又關注擬議中的《基本法》23條的本地立法，形容這是一條新的國安法。

歐盟要求港府立即撤銷所有因合法行動而被檢控者的控罪，並特別點名鄒幸彤。鄒幸彤是舉辦六四悼念活動逾三十年丶但現已解散的支聯會副主席，早前因拒絕應警方國安處要求提交資料而被判囚4.5個月；她另外又與前支聯會主席李卓人和副主席何俊仁被控煽動他人顛覆國家政權罪。

在提到中國時，歐盟認為，當地的人權問題依然嚴重，新疆政治再教育營大規模隨意關押和打壓人權的情況尤為惹人關注，指以維吾爾族人為主的新疆，人權自由受到系統性和嚴重限制；而在去年的「白紙運動」中，參與者亦有被拘控和「被消失」，促請中國政府遵守當地法律和人權公約等國際法以及法治。

歐盟又點名要求中國立即無條件釋放在中緬進行人道工作時被扣後判囚七年的曹三強牧師丶「白紙運動」後失聯的編輯曹芷馨丶維權律師常瑋平丶因土地被奪而走上維權路的女農陳建芳丶「六四天網」創辦人黃琦丶「薩哈羅夫思想自由獎」得獎者伊力哈木·土赫提(Ilham Tohti)，以及公民記者張展等，人數多達39人，是俄羅斯被要求釋放人數的八倍，亦是白俄羅斯被要求釋放人數的四倍。

根據無國界記者的資料，中國是囚禁最多新聞工者的國家，去年共有110名記者身陷牢獄，佔全球被囚記者的兩成。

這份歐盟聲明同時獲得正待批成為成員國的北馬其頓和黑山國，以及歐洲自由貿易組織成員國列滋敦士登認同。