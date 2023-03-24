美國調查公司北京辦事處5名員工被捕

中國，中美關係

美國調查公司明思集團（Mintz Group）表示，該集團北京辦事處的五名中國僱員被中國當局逮捕。法新社指，逮捕事件正值美中關係處於幾十年來最低點之際，兩國從貿易到人權等各方面存在分歧。

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明思集團發給法新社的一份聲明稱，集團北京辦事處的五名中國籍員被捕，集團已暫停在當地的業務。聲明說， "沒有收到任何針對該公司的法律訴訟正式通知"，公司已 "要求當局釋放其員工"。

聲明說，集團已聘請律師 "與當局對話，並幫助（其）員工和他們的家人"。同時還表示，"我們在中國的工作始終是透明、符合道德，遵守適用的法律和法規"，並補充說，將與當局合作，以"解決可能導致這些事件的任何誤解"。

法新社記者周五在北京看到該公司北京辦公室空無一人，大門鎖着鐵鏈。當地警方未回應法新社質詢，中國外交部表示對此不知情。

據報道，明思集團總部設在紐約，專門從事涉及欺詐、貪腐、及工作場合不當行為指控的調查、以及背景調查。集團在全球總共有18個辦事處，包括在華盛頓、倫敦、墨西哥城、迪拜和內羅畢等。集團網站上稱，其員工 "深入調查的問題—上至總統府下至海上鑽井平台"。

該集團的亞洲業務負責人蘭德爾 菲利普斯（Randal Phillips）2017年曾說，美國需要解決中國政策造成的結構性失衡，這些政策正在損害貿易。當時集團一個網頁上曾出現菲利普斯所說的話作為標題："中國必須面對後果"，但該內容似乎已被刪除，儘管網上仍有其存檔版本。

法新社報道根據網上可查到的美國政府文件，蘭德爾 菲利普斯曾在2018年美國國會委員會的一份報告作證，該報告的重點是中國試圖擴大其海外影響力。

在明思集團網站上，對菲利普斯的介紹是前中央情報局官員，曾在CIA工作28年，"最近擔任中央情報局駐中國的首席代表"。