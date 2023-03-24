麥卡錫相信國會將通過立法處理TikTok引起的憂慮

美國/中國/Tiktok/安全

TikTok數據安全爭議引發廣泛關注。美國國會眾議院議長麥卡錫認為，國會將通過兩黨立法，處理短視頻分享程式TikTok引起的國家安全憂慮。麥肯錫並表示，TikTok首席執行官周受資在國會的證詞"非常令人擔憂"。

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周受資當地周四齣席眾議院一個委員會接受議員質詢大約5小時，議員提出的問題包括中國對TikTok的潛在影響，以及會否與字節跳動公司分享美國公民的數據等。麥卡錫認為，周受資沒有說明中國有沒有監控數據。

美國越來越多聲音呼籲禁止TikTok，或通過兩黨立法，賦予拜登政府法律權力實施禁令。

周受資出席完聽證會後第二天在TikTok發布短片，詳述出席聽證會的內容，並重申將繼續保護用戶數據免遭外國未經授權獲取。

參議院商務委員會尚未安排聽證會，審議兩名參議員提出允許商務部禁止構成國家安全風險的外國技術。

另據中央社消息，美國參議院情報委員會主席華納周四受訪時說，"我們難道要等到習近平和中國說：'我已經準備好扣扳機入侵台灣'，才來禁止TikTok"？

TikTok執行長周受資首度親赴國會作證，在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會中，周受資面臨嚴厲質問。議員們認為TikTok是中共的"工具"，且包含傷害兒童心理健康的內容，應該在美禁用。

另一方面，參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）告訴科技新聞網站The Verge說："這些工具非常非常強大。"他描述了社群媒體如何被用來促進外國影響力。

華納在月初提出RESTRICT法案，這是一項兩黨支持的法案，將授權美國商務部長有權調查和禁止使用來自敵對國家的技術。至少有18名共和、民主兩黨的參議員以及拜登政府支持該法案。