14間中國企業列美國「未經核實清單」 兩間在港註冊

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美國將32間企業列入「未經核實清單」，當中14間是中國企業，包括在香港註冊，當中的億控國際（ECOM International）經營智能工業及通訊。這令美國出口公司發貨給上述公司時，須加強盡職審查。

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美國商務部在當地時間的周四發有新一份「未經核實清單」，即美國政府無法核實出口往該等公司之產品的最終用戶和最終用途的合法性和可靠性，也無法確認名單上的實體在使用美國產品時是否懷有惡意。一旦被列入「未經核實清單」，相關實體必須在60天之內證明產品的最終用途，否則將被列入限制度最高的實體清單。

名單中在港註冊的兩間公司分別是HK P&W Industry Co Ltd和億控國際，前者自2010年7月起在港註冊，有銷售員的名字的英文並音顯示是中國大陸名字，而銷售範圍是廣州；至於億控國際的地址則更標明是深圳市南山區科技園，其網頁訂明，已創立13年的公司，主要代理電子核心元件，代理產品主要覆蓋智能消費類電子丶智能工業/通信丶智能安防等領域。

早前，美國智庫銀路政策加速器(Silverado Policy Accelerator）研究顯示，在俄羅斯因俄烏戰爭受制裁的去年，中國輸往俄國的貨值大增，特別是可轉為軍用的集成電路產品，當中大部分從香港轉運；另外，香港出口往俄羅斯的芯片數量亦大升，由2019年1月約1000萬美元，增至2022年的3500萬美元。而香港出口至俄羅斯的貿易總額，在去年10月更達4億美元，令香港成為俄羅斯第七大貿易夥伴，令人質疑香港是否擔當「白手套」的角色。

副商務部長格雷夫斯(Don Graves)在聲明中指出，執行出口管制是保護國家安全的重要部分，華府會用盡一切工具，以確保美國先進技術在全球按規畫使用。

路透社報道，上述兩間在港註冊公司未有回應該社的提問，而中國駐華盛頓大使館發言人則表示，中國強烈譴責並堅決反對美國「濫用出口管制措施」和利用國家權力打壓和遏制外國公司的舉動。發言人又敦促美國停止其「錯誤」做法，聲言中國將採取必要措施，堅決維護中國公司的合法權益。

同時被納入清單的，尚有18家來自土耳其丶 阿聯酋丶德國丶保加利亞丶加拿大丶印尼丶以色列丶馬來西亞丶沙地阿拉伯及新加坡的企業。