中國挺俄陰影籠罩歐盟峰會

俄羅斯侵烏戰爭

歐盟的領袖們近日將接踵前往中國，西班牙首相桑切斯首當其衝，法國總統馬克龍隨後，且有歐盟委員會主席馮德萊恩陪同，歐盟外交一號人物博雷利也表示很快動身，早已得到北京邀請的意大利總理梅洛尼也將擇日前往。

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那麼，歐盟的領袖們前往北京最明確的意圖是什麼呢？與三年清零終於解禁的北京強化經濟聯繫，還是體現博雷利所說的“歐美中三角互動”，或者是爭取北京站在“正確的一邊”，不要武裝俄羅斯？

從剛剛閉幕的為期兩日的歐盟峰會或可窺一斑。歐盟成員國元首和政府總理出席的這次峰會有自己的主題，從議程看與中國無關。但是，根據法國『世界報』報道，“在布魯塞爾，中國壟斷了歐盟27國之間的討論。”歐盟的議題包括烏克蘭戰爭，工業 ，能源，貿易，但是每一個議題都籠罩着中國的陰影。

中國話題“強加於”歐盟峰會不出意外，峰會召開兩天之前，俄羅斯總統普京在莫斯科大張旗鼓隆重款待中國國家主席習近平，被西方孤立的普京顯然要做給世界看，“中國老朋友來了!”習近平第三次擔任國家主席後首次出訪選擇俄羅斯，大約也是為了給他“最好的朋友”壯膽打氣。

中方的媒體事先放風，兩人會晤時將討論“中國方面提出的解決烏克蘭危機的立場”，這給歐盟方面帶來一點希望，歐盟方面還注意到，習近平訪俄是在中方促成沙特阿拉伯與伊朗達成恢復外交關係一周後進行的。

遭俄羅斯軍隊蹂躪的烏克蘭大地在燃燒，歐盟至少希望，習近平利用其對普京可能的影響力說服普京放棄戰爭，選擇和平。從事後雙方發表的聲明看，普習會眼中的“烏克蘭衝突”被放在次要位置，沒有多少有價值的建議。

歐盟峰會對中國的外交行動有理由懷疑，對拉脫維亞總理卡林斯來說，習近平和普京在莫斯科的會晤應該是讓 “歐洲睜開眼睛的一種方式。許多人認為中國將在俄羅斯和烏克蘭之間調停。中國並沒有這樣做，而是公開地支持俄羅斯。這對歐洲來說是一個很大的挑戰!”。

其他幾位國家領導人也有這種受挫感，比利時首相德克羅周四晚上對媒體說： “我們很清楚地看到，中國對俄羅斯有影響力，我們本來希望它能利用它來提出尊重烏克蘭領土完整的問題”。

種種議題都離不開中國：陷入持久戰的烏克蘭戰爭；歐洲舊大陸與華盛頓迅速靠近；中俄“合作無上限？”全球綠色技術競爭等等。但是，中國在莫斯科的表現再次讓歐洲的領袖們失望。本來在這次峰會上，測試過與北京舉行“特別峰會”的可行性，但遭到否定。至於歐中峰會，歐盟理事會等待北京提出日期，前半年？一切都沒有決定。

歐盟與中國的關係自2019年以來一直遵循一個“三聯體”原則：北京被視為貿易和氣候變化等重大全球問題上的合作夥伴，被視為技術和經濟上的競爭對手，被視為具有自己的價值模式的與歐洲民主模式完全不同的系統性對手。2022年10月，歐盟27個成員國雖然重申了這一立場，但更突出了系統性對手的特徵。

德國總理朔爾茨周四強調，這一“三聯體”關係“是有效的且應繼續遵循”。朔爾茨沒有談及中國對烏克蘭戰爭的立場，承擔這一責任的是3月28日訪問北京的西班牙首相桑切斯。

桑切斯是利用中西兩國恢復外交關係50周年的機會訪中的，他周四在布魯塞爾對媒體表示，與中國國家主席習近平的會晤可以使他“第一手了解習近平對烏克蘭和平的立場，並告訴習，當和平到來時，將由烏克蘭人自己提出開啟和平的條件”

不到一個星期後，即4月4日，馬克龍將訪問中國首都。法國總統說：“應該使得中國站在我們這邊，對俄羅斯施加壓力”。馬克龍不準備“單幹”。他提議歐盟委員會主席馮德萊恩陪同他前往北京，以 “帶去一個歐洲的聲音”。

歐盟的領袖們能夠從北京得到什麼嗎？