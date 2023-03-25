普京宣布將在白俄羅斯領土上部署戰術核武器

俄羅斯/普京/核武/白俄羅斯

俄羅斯總統普京3月25日周六宣布，俄羅斯將在其盟友白俄羅斯領土上部署“戰術”核武器。法新社稱，白俄羅斯位於歐盟門戶,這也是自1990年代以來，莫斯科首次在國外部署這類武器。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息， 俄羅斯官員曾多次毫不掩飾地威脅說，如果衝突大幅升級，俄羅斯將在烏克蘭使用核武器。 白俄羅斯總統盧卡申科1994年上台，而白俄羅斯與烏克蘭、波蘭和立陶宛接壤。

普京周六在俄羅斯電視台播出的採訪中表示，“這沒有什麼反常的：美國幾十年來一直這樣做。美國一直在其盟國領土上部署其戰術核武器。”普京並稱，他和盧卡申科都同意採取類似措施，並重申沒有與核不擴散條約的承諾背道而馳。

俄羅斯目前在白俄羅斯部署10架可以搭載核武的戰機，而明斯克方面也已獲得一批可以發射核武的伊斯坎德爾（Iskander）戰術導彈系統。

這是自1990年代以來，俄羅斯在國外再次部署核武。前蘇聯在1991年解體後，遺留下來的核武分別存放在俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯及哈薩克斯坦。

普京說， “我們在不違反關於不擴散核武器國際承諾的情況下幫助盟友白俄羅斯並部署飛機"。普京表示，十架飛機已準備使用這種武器”。

普京並表示，俄羅斯將 從4月3日開始訓練(白俄羅斯）機組人員。7月1日，將在白俄羅斯境內完成戰術核武器專用倉庫的建設”。

普京稱，(俄羅斯）這一決定來自英國有關向烏克蘭運送貧鈾彈藥的提議。普京威脅說，如果基輔要接收這種炮彈，他也會使用這種炮彈。普京稱，俄羅斯擁有數十萬枚這樣的炮彈。我們目前還沒有使用這種炮彈。

另據報道，國際刑事法院 （ICC）以犯下戰爭罪，對俄羅斯總統普京下達逮捕令後，俄羅斯國會下議院議長沃洛金周六提議禁止國際刑事法院在俄羅斯活動。

路透社報導，普京的親信沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，俄羅斯應修改法律，禁止國際刑事法院在俄羅斯展開任何活動，並懲罰任何提供國際刑事法院"協助和支持"的人。

沃洛金在通訊軟體Telegram上說："有必要提出法律修正案，禁止國際刑事法院在俄羅斯領土展開任何活動。"

沃洛金錶示，美國已經立法防止其公民在海牙國際刑事法院受審，俄羅斯也應該這麼做。

他說，在俄羅斯境內對國際刑事法院提供任何協助或支持，都應依法受到懲罰。

國際刑事法院本月稍早對普京將烏克蘭兒童非法遣送至俄羅斯的行為發布逮捕令，並表示有合理理由認為普京負有個人刑事責任。

俄羅斯官員已發出警告，任何國家如果企圖逮捕普京都將被這個世界最大擁核國視為"宣戰"。