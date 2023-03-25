普京為什麼對基輔可能獲得貧鈾彈大動肝火？

俄羅斯侵烏戰爭

在這張由美國空軍國民警衛隊提供的圖片中，美國空軍國民警衛隊爆炸物處理人員於2022年6月23日在猶他州托勒陸軍倉庫準備處理幾枚被污染和損害的貧鈾彈。

俄羅斯總統普京宣布將在位於歐洲大門的白俄羅斯國土上部署“戰術核武器”，其動機是英國近日表示將向烏克蘭提供貧鈾彈。但是，貧鈾彈並不被認為是核武器。

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克里姆林宮周六威脅稱，如果西方國家向烏克蘭提供貧鈾彈，俄羅斯也將動用貧鈾彈以牙還牙。普京威脅：“毫不誇張地說，我們有數十萬枚這樣的炮彈，我們還沒用過它們 !”

貧鈾彈是一種威力巨大的穿甲彈，但由於貧化鈾具有化學毒性，有可能對平民和軍人造成毒害，爭議一直很大。

貧化鈾是濃縮鈾過程出現的副產品，比天然鈾的放射性減少了60%。鈾是一種密度極高的金屬：它的密度是鉛的1.7倍。它是如此堅硬，以至於在擊中目標時不會變形。因此，貧化鈾被用於穿甲彈和炸彈，使其更具穿透力。

貧鈾彈的功能跟普通穿甲彈類似，但因利用貧鈾合金的高硬度、高比重和高熔點依靠動能來穿透目標，對坦克等裝甲目標威脅極大。

白宮安全委員會發言人柯比周三說：貧鈾彈“這是一種常見的彈藥，特別用於穿透裝甲，”他保證這些炮彈 "不具有放射性"，“甚至距離核武器範疇還很遠”。

因此，在戰場上使用貧鈾彈並未被國際法禁止。

曾在何處使用過？

許多國家的軍隊都擁有這一穿甲彈，尤其美國和俄羅斯軍隊。

在1991年和2003年爆發的海灣戰爭中，以及1990年代的前南斯拉夫戰爭中，貧鈾彈都曾被廣泛使用。

美國國防部曾公開承認，2015年在敘利亞打擊伊斯蘭國的軍事行動中，曾兩次動用貧鈾彈。

英國日前宣布將向烏克蘭交付貧鈾彈後遭到莫斯科抨擊，俄方稱英國這樣做將使衝突“嚴重惡化”。

有什麼的環境和健康危險？

根據聯合國環境規畫署，貧化鈾是一種“化學和放射性污染的重金屬。”

穿甲彈擊中目標後爆發出金屬碎片以及鈾塵。加拿大核安全委員會表示：就健康而言，“主要風險不是放射性，而是化學毒性。攝入或吸入大量的東西會損害腎功能”。“如果一個人長期吸入大量的小顆粒，主要的健康問題將是增加患肺癌的風險”。

貧鈾彈被指是導致海灣戰爭老兵健康問題以及伊拉克費盧傑市大量癌症和出生缺陷的可能原因之一，然而直到目前還沒有得到科學的證明。

許多研究得出結論說，沒有證據表明貧鈾是有害的，但這些結論仍有爭議。

聯合國裁軍事務辦公室指出，根據國際原子能機構參與的研究，“在貧鈾彈撞擊後釋放的小顆粒形式對環境造成局部污染的情況下，對人和環境的輻射風險並不顯著”。

不過，上述機構得出的結論是，“當發現貧鈾彈的碎片或這種類型的完整彈藥時，直接接觸這些物體的人可能會受到輻射的影響”。