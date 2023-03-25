武裝俄羅斯 歐盟外交領袖指中國尚未越過任何紅線

俄羅斯侵烏戰爭

歐盟外交政策負責人博雷利( Josep Borrell)3月24日表示，面對俄羅斯，中國“沒有越過我們的任何紅線”。

根據歐洲媒體EURACTIV報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對幾家歐洲媒體表示，中國在向俄羅斯提供武器方面“沒有越過任何我們的紅線”。中俄之間“無上線的友誼似乎有一些限制。”

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歐盟外交政策負責人博雷利3月24日對包括EURACTIV在內的幾家歐盟媒體表示，中國目前在向俄羅斯提供武器方面沒有越過任何紅線。“這是我們正在觀察的，他們沒有那樣做”

正在加拿大訪問的美國總統拜登也表示，中國直至目前沒有向俄羅斯交付任何武器，不過，拜登補充說，這並不意味着他們不會這樣做，但在現階段還沒有這樣做。

中國領導人習近平本周前往莫斯科向俄羅斯總統普京示好，中國進一步向俄羅斯靠近。西方越來越擔心中俄正在形成某種結盟關係，但博雷利稱，北京與莫斯科的關係“是外交和經濟上的，他們從未發展過軍事聯盟。所以在我看來，中國不希望出現把烏克蘭問題與台灣問題混在一起的局面”。

他的理解是“中國不願意站邊”，“北京希望將與俄羅斯軍事活動相關的風險降至最低。”他還認為，中俄之間“這種無上線的友誼似乎有一些限制”。

在這位外交官看來，“中國人希望發揮外交作用，他們不想完全與莫斯科的軍事行動聯繫在一起。”北京將有興趣“作為一個促進者，而不是調解人出現。”不過，他也同意，中國利用目前的局面從中獲取經濟利益。

這位歐盟首席外交官還表示，他將很快訪問中國，討論俄烏戰爭，但他沒有給出具體日期。

幾位歐洲領袖將在近日陸續訪問北京。西班牙首相桑切斯下周抵達北京，法國總統馬克龍兩周後與歐盟委員會主席馮德萊恩一道前往中國，而意大利總理梅洛尼也受到中方邀請。歐盟方面還表示，正準備與北京商定下次歐盟—中國峰會的時間。

俄羅斯侵烏兩周年之際，中國發表了一份關於解決“烏克蘭衝突”的12點建議，博雷利則認為這不過是“對中國眾所周知的立場的彙編，而不是和平計畫”

博雷利說，“普京一直口頭上稱和平解決衝突，同時繼續轟炸烏克蘭。中國必須利用其影響力讓俄羅斯明白他們已無路可走。”