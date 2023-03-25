烏軍稱已穩住巴赫穆特周圍戰局 澤連斯基：現階段沒有和談條件

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烏克蘭武裝部隊總司令表示，烏軍已經成功抵禦俄羅斯軍隊的攻勢並穩住了巴赫穆特周圍戰局。烏克蘭總統澤連斯基否認現階段與普京對話可能，呼籲歐美加快軍援。

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烏東城市巴赫穆特之戰是自俄羅斯入侵烏克蘭以來兩軍交戰時間最長戰役，該市已被戰火摧毀。

法新社報導，巴赫穆特據估計曾經約有7萬人口，但在歷經俄烏兩軍數月以來的激烈戰鬥後，當地幾乎已經沒有平民。

烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valery Zaluzhny）周六在與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通話後指出，前線局勢在"巴赫穆特方面最為艱難"。

紮盧茲尼在臉書上表示："由於國防部隊的巨大努力，我們成功穩住當地局勢。"

根據英國國防部最新情報更新，俄羅斯對巴赫穆特的進攻"大致上已經停滯"。英國國防部稱，俄羅斯對這座城市持續數月的襲擊，已經陷入困境，俄羅斯軍隊在此損失慘重。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基接受日本讀賣新聞專訪時表示，現階段沒有可與俄羅斯進行和平談判的條件；他也坦承烏東前線戰況不佳，呼籲歐美國家儘快增援彈藥。

日本讀賣記者利用澤連斯基視察完烏南主要城市赫爾松（Kherson）後，在返回首都基輔的總統專用火車內進行約一小時的訪談。

有關與俄羅斯總統普京對話的可能，澤連斯基表示，現階段完全沒有可進行和平談判的條件，"首先俄羅斯必須離開烏克蘭的領土"，他表示，"無法信任普京的停戰"。

澤連斯基並談到烏東前線戰況不佳，"彈藥缺乏"，他呼籲歐美國家加速提供烏克蘭彈藥及戰車。