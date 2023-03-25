美國密西西比州遭龍捲風襲擊 至少23人喪生

美國/密西西比/龍捲風/災害

龍捲風當地周五晚襲擊密西西比州，範圍超過150公里。多間房屋被毀，樹木被連根拔起，有社區被夷為平地。州緊急事務管理局表示，至少造成23人死亡，州長說，搜救工作還在繼續。

廣告 繼續瀏覽後續

密西西比州長泰特里夫斯在推特上表示， “這是一場悲劇"。周五晚龍捲風從西向東穿過密西西比河，行經範圍超過150公里，造成的毀滅性破壞。到目前至少23人喪生，數十人受傷，仍有4人失蹤，預計傷亡人數還會增加。

據美國國家氣象局表示，從周五晚到周六早上，共接獲至少24起龍捲風報告。密西西比、亞拉巴馬及田納西三個州合共數以萬計用戶無電力供應。

美國總統拜登周六在一份聲明中表示，“密西西比州的景象令人心碎，”，他強調聯邦政府將“竭盡所能”協助救災。