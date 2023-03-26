中國政府工作規則大變 國務院被指成了習家店

中國政治

2023年3月10日，中國國家主席習近平與即將成為總理的李強在全國人大會議上。

一些觀察人士注意到，日前公布的新版『國務院工作規則』與2018年的舊版比較，新版處處突出中共總書記習近平“唯我獨尊”，刪去毛鄧江胡。而國務院似乎不再是名義上與“黨中央”並列的“中央人民政府”。有評論指『國務院工作規則』，“成了一尊規則”，“國務院變成習家店”。

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如果說2018年版總則部分還“以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導”的話，2023年版全面“習化”：

“國務院工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署。”

刪除了毛鄧江胡，時間段只定位於“二十大”。二十大習近平拋棄中共總書記連任兩屆的黨規，開啟第三任，『國務院工作規則』只承接二十大，也就是民間所說的“只認習”。有批評者則以為這顯示新科總理李強深諳宦海權術，比起他的前任李克強，自己的權力全來自習，要處處表忠才好。

總則部分不光省略習的各位前任及黨脈傳承，只講二十大以來，還特別增添一個段落，強調為習近平個人量體裁衣的“兩個確立”“兩個維護”：

“國務院工作人員要旗幟鮮明講政治，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，胸懷“兩個大局”、牢記“國之大者”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，”

新版的另外一個重大改動涉及“工作原則(準則)”，舊版只有一句話：“國務院工作的準則是，執政為民，依法行政，實事求是，民主公開，務實清廉”。

新版則單列一章，字數750字，分六方面，多用習近平的習慣性表述標題：

比如增加“堅持黨的領導”：“堅決在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下開展工作，全面貫徹黨的路線方針政策，全面落實黨中央決策部署。”

比如增加“健全和落實請示報告制度，重大決策、重大事項、重要情況及時向黨中央請示報告。”顯然，國務院光由親信李強主導、另外兩個親信丁學祥何立峰輔導還不夠，“重大的”都要“及時”向習近平黨中央彙報。為什麼要這樣做呢？，用新科中紀委書記李希日前的話說就是“讓總書記放心”。

這一條的刪改和擴充似乎也顯露出習近平對李強前任李克強並未能百分之百控制，李克強雖然難逃習近平制定的政治局全體成員向他述職彙報的框架，但國務院的重要事項並非事事及時彙報，更沒有制定成規則，寫在紙上，變成公開的緊箍咒。

新版刪除原第六章“推進政務公開”：該章主要內容有“國務院及各部門要把公開透明作為政府工作的基本制度，堅持以公開為常態、不公開為例外，全面推進決策、執行、管理、服務、結果公開。”包括國務院要把“凡涉及公共利益、公眾權益、需要廣泛知曉的事項和社會關切的事項以及法律和國務院規定需要公開的事項，均應通過政府網站、政府公報、新聞發布會以及報刊、廣播、電視、網絡、新媒體等方式，依法、及時、全面、準確、具體地向社會公開。”

在“會議制度”章節，舊版只提到國務院組成人員要做學習的表率，國務院及各部門要建設學習型機關。”新版規定了“國務院建立學習制度”，包括學習時間、主持人以及重點學什麼都有規定，且強調學習要圍繞習近平講話展開：

“國務院建立學習制度，一般兩個月安排一次專題學習，學習活動由總理主持，國務院領導同志及各部門、單位負責人參加。學習主題由總理確定，重點圍繞貫徹落實習近平總書記重要講話、指示要求和黨中央、國務院決策部署，增強知識本領、提升履職能力；”

增加第七章“工作落實”，開門見山：“國務院要自覺對標對錶，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習近平總書記重要指示批示……。”

科普作家方舟之發推評論說：“新時代的國務院，屬於一個人的跑腿公司”。