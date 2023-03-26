IMF總裁呼籲中國重新平衡經濟以消費為主

國際貨幣基金組織/中國/經濟

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周日讚揚中國將在2023年為全球增長做出的貢獻，但她同時敦促北京重新平衡經濟，並轉向更可持續的消費拉動型增長。銀行業動蕩，IMF總裁警告金融穩定風險上升。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，國際貨幣基金組織預測，中國今年的GDP將增長5.2%，基金組織認為，這是基於中國12月取消疫情限制後經濟活動逐漸正常而實現的。

格奧爾基耶娃周日在北京舉行的"中國發展高層論壇"中表示，“這種強勁反彈意味着中國在2023年將佔全球增長的三分之一左右，這將為全球經濟帶來提振”。

不過，格奧爾基耶娃也呼籲中國的政策制定者努力提高生產率，重新平衡經濟以減少投資，並轉向更可持續的消費拉動型增長，包括以市場為中心的改革，以支持公共和私營部門之間的平等機會。

她表示，這種經濟政策更具可持續性，對債務的依賴程度更低，將有助於應對氣候挑戰。

她說，“為實現這一目標，(中國的）社會保障體系應發揮核心作用，增加醫療保險和失業保險福利，以緩解家庭遭受的衝擊”。

中國改革幾十年來，隨着國家變得更加富裕，中國的社會保障一直在增加，但仍沒有達到最發達經濟體的水平。

格奧爾基耶娃還呼籲中國進行“改革”，為在私營部門和上市公司創造公平的競爭環境。

她提到，國際貨幣基金組織估計，中國GDP每增長1%，就會帶動亞洲其他經濟體增長0.3%。

另外，針對全球經濟，格奧爾基耶娃警告：在銀行業近期經歷動蕩後，金融穩定性面臨的風險已經增加，有必要提高警覺。

她表示，全球經濟增長因烏克蘭的戰爭放緩至3.0%以下，加上貨幣緊縮政策，以及新冠疫情留下的"創傷"，她預期2023年將是"又一個富有挑戰性的年份"。

格奧爾基耶娃說"不穩定性異常增高"，全球中期經濟前景可能依然疲弱，"金融穩定性面臨的風險顯然也已經增加"。"在債務水平偏高的時期，為了打擊通膨，從長期低利率快速轉變成高出許多的利率，無可避免地衍生出壓力和脆弱性，一些先進經濟體銀行業近期的發展即可證明。"

日前美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉、瑞士信貸（Credit Suisse）遭對手瑞銀集團（UBS）強制併購撼動了金融業，令人擔心局勢可能擴散。