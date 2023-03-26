德國安全專家：德國在與台灣打交道時 應維持現狀

兩岸關係

德國教育和研究部長斯塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）於本月21日抵達台灣，對台灣進行了為期2天的訪問，目的是加強與台灣在科學研究和教育領域的合作。斯塔克-瓦青格對自己的訪台之行給予了積極評價。但德國有多個聲音對此行評價不高。

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德國基民盟政治家，前衛生部長施潘（Jehns Spahn）在德國電視二台批評說：現任“政府沒有中國戰略。政府不知道，我們作為出口大國，該怎麼跟中國打交道。所以，最近教育部長瓦青格訪問台灣也沒幫上什麼忙。“

據德國編輯部網絡報道，在中國抗議德國教育部長訪問台灣後，慕尼黑安全會議主席克里斯托夫豪斯根（Christoph Hausgen）警告說，衝突可能會惡化。“我們不應給習近平提供任何理由以採取針對台灣的軍事行動。德國在與台灣島打交道時不應超越現狀。“他警告說，不要升級與台灣的衝突。”台灣得到支持是好事。但德國和美國等西方國家應小心不要過度。“

這位外交官解釋說，繼續與台灣這個民主島國在經濟和政治上進行低於被承認為一個國家的水平上合作是正確的。“我們只是需要小心，不要超過迄今為止的正常現狀。“

豪斯根強調說，中國目前的形勢對習近平主席來說也是具有急迫性的。首先是因為中國的經濟處於困難時期，獨裁者往往會通過外交政策行動來轉移對此類內部問題的注意力。

去年夏天，時任美國議長佩洛西訪問台灣，引發中美關係緊張。豪斯根認為，26年來，德國第一次對台灣進行部長級訪問，“這有點太勇敢了。“

Heusgen表示，在國際法中，中華人民共和國被大多數人認為是代表整個中國的。"根據國際法，台灣和烏克蘭之間是有區別的。""因此，我的請求永遠是：維持現狀--不更少，但也不一定要比我們過去與台灣的交往還要多。"

斯塔克-瓦青格則在接受德國廣播電台採訪時表示，她的台灣之行具有積極意義。這位自民黨政治家表示，台灣是德國的價值夥伴，而且非常具有創新性。特別是在半導體行業，德國可以與台灣合作。

德國教育部長訪台，是德國26年來首次對台灣進行部長級訪問。中國曾向德方提出強烈抗議，並表示“強烈反對“。中方呼籲德國政府”堅持一個中國原則，立即停止與台灣分裂勢力的互動並向他們發出錯誤信號。“為此，德國教育部強調，部長訪台是”專業訪問“，非政治訪問。斯塔克-瓦青格在訪台時也強調了這一點。