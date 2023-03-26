波蘭總理不認為中國是一個好的調停人

俄羅斯侵烏戰爭

中國國家主席習近平上周與俄羅斯總統普京會談後，波蘭總理莫拉維茨基對北京試圖促成烏克蘭和談的前景持悲觀態度。

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根據金融時報周日從布魯塞爾發出的相關報道，波蘭總理莫拉維茨基接受該報採訪時表示，如果中國更嚴重地捲入對俄羅斯的支持，將促使美國強化對烏克蘭的支持。

他指出，中國向俄羅斯提供大量武器將“非常危險”。不過，莫拉維茨基表示直到目前沒有看到中國為俄羅斯提供實質性的軍事支持的證據。他補充說，“備件和無人機的交付量並不大”，“我非常希望中國不會作出向俄羅斯運送武器的決定。”

然而，在中國國家主席習近平與俄羅斯總統上周在莫斯科舉行會談後，莫拉維茨基對北京試圖促成烏克蘭和談的前景持悲觀態度。

他說：“我認為中國不是一個好的調停人。他們過於反自由世界和親俄羅斯。”

波蘭總理的觀點似乎代表了歐盟多數國家的立場。根據法新社報道，歐盟領袖普遍對普習會感到失望，看不出習近平努力說服普京停止戰爭的跡象。在俄羅斯侵烏戰爭一周年之際，中國發表了12點停火建議，但西方國家普遍懷疑，十分親俄的中國領導人能夠起到調停人的作用。

中國至今沒有譴責俄羅斯侵烏，並且至今避免使用“戰爭”一詞，北京方面把這場侵略戰爭稱之為“烏克蘭危機”。

針對美國可能的總統候選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯有關支持基輔不符合美國的重大國家利益的說法，莫拉維茨基相信美國共和黨人不會在烏克蘭問題上退縮，他認為出現懷疑的聲音是美國2024大選前“撲克遊戲”的一部分。

莫拉維茨基表示，2月份與美國參議員的會面讓他確信，共和黨人和民主黨人在烏克蘭、俄羅斯和中國問題上唱的是同一首“讚美詩”。

他稱讚西方對烏克蘭的軍事支持，正在實現“超出我們想象”的事情，包括向烏克蘭交付德制豹2坦克。

波蘭和斯洛伐克近日表示，將向烏克蘭交付蘇聯設計的米格-29戰鬥機。波蘭“強烈鼓勵那些擁有更多F16戰機的國家”向烏克蘭提供該型戰機。

莫拉維茨基還主張向烏克蘭提供遠程導彈系統。他說，相信烏克蘭保證不會使用這種遠程系統攻擊俄羅斯領土。