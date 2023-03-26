烏克蘭呼籲召開安理會緊急會議應對俄羅斯“核勒索”

烏克蘭/俄羅斯/核武器/歐洲

在俄羅斯總統普京宣布莫斯科將在白俄羅斯部署戰術核武器後，烏克蘭3月26日周日呼籲聯合國安理會召開緊急會議，以反擊俄羅斯的“核勒索”行為。法、德及北約紛紛譴責普京此舉"危險且不負責任"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，烏克蘭外交部周日在一份聲明中表示，“烏克蘭期待作為聯合國安理會常任理事國的英國、中國、美國和法國，採取有效行動反擊克里姆林宮的"核訛詐"。烏克蘭要求立即召開聯合國安理會特別緊急會議。”

聲明並呼籲七國集團和歐盟向白俄羅斯施加壓力，如果接受俄羅斯部署戰術核武，將承擔嚴重後果。

烏克蘭外交部並指責俄羅斯違反義務，並破壞核裁軍架構和整個國際安全體系，呼呼籲國際社會向普京政權傳達，俄方最近的核挑釁絕對不能接受。

烏克蘭表示，俄羅斯總統普京宣布向白俄羅斯部署戰術核武器，是將白俄羅斯當做“核人質”。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫在推特上寫道，“克里姆林宮將白俄羅斯作為核人質”，並指出此舉是“朝着該國內部不穩定邁出的一步”。

俄羅斯將在被俄羅斯部署戰術核武器，法國、德國等歐洲國家及北約紛紛予以譴責。

法國周日譴責俄羅斯總統普京的做法，法國外交部發布的聲明呼籲俄羅斯負起責任，改變有關決定。

法國外交部發言人強調，繼俄羅斯違反《中導條約》並在今年2月宣布暫停參與《新起點條約》後，俄羅斯又宣布在白俄羅斯部署戰術核武器，莫斯科此舉再一次破壞整個軍備控制架構並威脅到歐洲的戰略穩定。

聲明呼籲俄羅斯擔負起擁有核武器的國家應承擔的責任，並放棄這一破壞穩定的協議”。

作為第一個提出譴責的歐洲國家，德國外交部指，俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，是進一步的核恐嚇圖謀，強調德方不會被嚇退。德國並指，普京將此舉與北約國家共享核武相提並論是一種"誤導"，且完全無法時俄方行為正當化。

北約也指責普京發表核武論調"危險及不負責任"。北約發言人表示，“北約保持警惕，我們正在密切監視局勢。我們沒有看到俄羅斯的核態勢有任何會導致我們調整自己立場的變化。”

路透社援引北約官員的話稱：“俄羅斯提到北約的核共享一事完全是誤導。北約盟國的行為充分尊重其國際承諾。俄羅斯一直違反其軍備控制承諾，最近暫停參與"新戰略武器裁減條約"。

國際廢除核武器運動稱，普京的聲明是一次極其危險的升級。該組織在推特上表示，“在烏克蘭戰爭的背景下，誤判或誤解的可能性非常高。共享核武器會使情況變得更糟，並有可能造成災難性的人道主義後果。”