白宮：尚無跡象顯示俄羅斯轉移核武 歐盟警告白俄部署戰術武器將遭進一步制裁

俄羅斯總統普京宣布已同白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武，美國白宮3月26日周日表示，“沒有跡象顯示俄羅斯已將核武器轉至白俄羅斯"；歐盟警告白俄如果允許俄羅斯部署戰術武器將遭進一步制裁。

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法新社消息，美國國家安全委員會發言人柯比周日在接受哥倫比亞廣播公司CBS政論節目"面對全國"中表示：“我們沒有任何跡象顯示(普京）履行了他的承諾，也沒有任何核武器轉至白俄羅斯。

普京周六宣布，俄羅斯將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武，引發國際社會和烏克蘭同聲譴責。

柯比周日表示， “事實上，我們沒有跡象表明(普京）打算在烏克蘭使用核武器。

柯比強調，美國每天都密切關注局勢的演變，截至目前"沒有發生使我們調整戰略核態勢的情況"。

另外，美國國防部也表示，在莫斯科宣布在白俄羅斯部署戰術核武器後，沒有跡象表明俄羅斯準備使用核武器。

美國國防部新聞辦公室在一份書面聲明中稱：“我們已經看到有關俄羅斯聲明的報道，並將繼續關注該情況。”

聲明稱，“我們沒有看到任何調整我們的戰略核態勢的理由，也沒有看到俄羅斯準備使用核武器的任何跡象。我們仍然致力於北約聯盟的集體防禦。”

另外，總部位於華盛頓的戰爭研究所的一項分析表示，升級為核戰爭的風險“仍然極低”。這項分析稱，戰爭研究所繼續評估認為，普京是一個規避風險的"演員"，他一再威脅要使用核武器，但無意貫徹到底，以打破西方的決心。”

然而，國際廢除核武器運動稱普京的聲明是一次極其危險的升級。該組織在推特上表示，“在烏克蘭戰爭的背景下，誤判或誤解的可能性非常高。共享核武器會使情況變得更糟，並有可能造成災難性的人道主義後果。”

歐盟警告白俄如果允許俄羅斯部署戰術武器將遭進一步制裁。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周日警告說，如果白俄羅斯在其領土上部署俄羅斯核武器，歐盟準備對白俄羅斯實施新的制裁。

博雷利周日在推特上發文說，“白俄羅斯擁有俄羅斯核武器將構成不負責任的升級，並對歐洲安全構成威脅。白俄羅斯仍然可以阻止這一切發生，這是它的選擇。歐盟隨時準備以進一步制裁作為回應。”。