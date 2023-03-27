中國大改《國務院工作規則》 林和立稱是「黨國即習(近平)」 香港亦受影響

中國/政治

中國政府近日發布新的《國務院工作規則》，刪除實行科學民主決策和政務公開等章節；又在工作指導原則中隱去毛澤東以降領導人等思想，只留國家主席習近平，並訂明須開班學習，但就減少國務院常務會議的召開次數；另又加入敢於鬥爭等要求。時事評論員林和立指出，新版改動之大是歷史性的，效果是讓習近平凌駕國務院和人大組織，令其位置重於毛澤東，形容是「軟性政變」。至於港府，他預料會因應《規則》而更「政治正確」。

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國務院本月24日發表已於第一次全體會議通過的《國務院工作規則》，即日取代五年前的版本。新版共計八章四十三條，表面上較舊版的十一章六十四條大為簡化，但實質字數只減少6%到6850字。

新版《規則》刪去的三章半全都與管理現代化相關，分別是《堅持依法行政》丶《實行科學民主決策》丶《推進政務公開》及《全面正確履行政府職能》。最後刪去的一章，部分併入新版中的政府職能章節，但沒再提簡政放權等概念，而是加入堅持「黨的領導」和「人民至上」兩項原則；而刪去「健全」二字後的《監督制度》一章，則大大擴闊對國務院人員的監督範圍，並要求他們「自覺」接受監督，並更強調各公職人員接受監委丶法院丶檢察院丶審計等部門監督是一種責任和義務，包括加入「及時回應社會關切」的新說法。

新版明顯突出習近平和中共「二十大」決議一些提法。在《總則》一章中，訂明國務院工作「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署」，並貫徹「新」發展理念和加快構建「新」發展格局，努力建設人民滿意的法治和廉潔政府，為全面建成社會主義現代化強國奮鬥。

至於從舊版《總則》「工作指導思想」中刪除的，是「馬克思列寧主義丶毛澤東思想丶鄧小平理論丶(江澤民的)“三個代表”重要思想丶(胡錦濤的)科學發展觀」；另亦沒有提「全面正確履行政府職能」外。

至於舊版《總則》中第3點的「國務院工作的準則是，執政為民，依法行政，實事求是，民主公開，務實清廉」則全被刪除，改為新版的「要旗幟鮮明講政治」，及以習近平新思想「武裝頭腦」和工作，自覺以習近平為核心的黨中央保持高度一致等政治要求。

新版《規則》又為須經國務院全體會議討論和決定的「重大事項」訂定具體範圍，而非廣泛的「國務院工作」；而常務會議則由過往每周一次減為「一般每月召開2-3次」。但另一方面，則增設學習制度，兩個月安排一次專題學習，重點學習黨總書記習近平重要講話和黨中央及國務院部署。

林和立：新規則造成「黨國=習」 離譜

《規則》又增設《工作落實》一章，增加要求落實習近平的重要批示和黨中央及國務院的決策部署；並要求國務院加強對政府系統的督查工作的指導，新訂須「自覺對標對錶」的督查要求；此外更加入「敢於鬥爭，善於鬥爭」等近期較多被提及的表述。

對於相關改動，時事評論員林和立接受本台訪問時指出，中共「二十大」是一次「軟性政變」，而對《規則》作出規模如此巨大的改動，是「軟性政變」，把其個人凌駕於國務院丶人大組織之上，造成「黨國等於習近平」之勢，令中共由其把持，說是粗暴奪權亦不為過。另一方面，習近平此舉亦是他缺乏自信以至要強調個人權威之舉的表現，以應對黨內「敵人」敢怒不敢言的狀況。

但他對於習近平去毛澤東化仍感驚訝，林和立解釋，去鄧小平丶江澤民及胡錦濤是可以理解的，但習致力執行毛澤東的政策，甚至被視為「21世紀的毛澤東」，現卻在《規則》中「去毛」，營造其位置比毛澤東更重要，實在難以理解，亦難以說得過去，因為習在過去十年，並無政績讓他去到「超毛」的地位。他笑說，習打破國務院工作規則和「去毛鄧江胡」，可能是因為「毛鄧江胡」在一定程度上仍遵守一些規條，例如不會讓未曾在國務院工作者當總理或副總理，但現時的李強和丁薛祥均沒有國務院工作經驗。

他又指出，中國現在兩大重點工作應是改善經濟和中美關係，但《規則》中的改動對解決問題，不起作用。

實行「一國兩制」的香港，原可毋須理會《規則》，但林和立認為，這在心理上以至實質上均會影響港府，因為官員在「保飯碗」的心態下，必然更加「政治正確」。