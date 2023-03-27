前外交部長傅瑩講話被封惹熱議

中國/網絡封鎖

據中共黨校前教授蔡霞與北京獨立學者章立凡3月27日在推特上透露，中國外交部前副部長、現任清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩3月26日一篇有關談論中美關係的文章遭到封殺。內容涉及傅瑩日前發表的一篇演講，傅瑩要求中國人用自己腦袋想清楚，一是要自己想清楚，二是要和美方討論清楚。並且對中美關係作出最新判斷與期望。

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傅瑩說，中國人要想清楚“:中美鬧到決裂或分道揚鑣，有沒有國家會選邊站到中國一邊？我們到底要什麼，我們應該做什麼？”

講話最後，傅瑩還委婉的談到美國是不是衰落問題:“美國是不是衰落了，這是美國自己的事。中國決定不了美國衰落，也不會因為你天天說人家衰落人家就會真衰落。中國自己的事情、自己的問題也很多，別總把精力放在唱衰美國上，沒有必要相互踩，中美兩個大國現在既需要解決好本國自己的問題，也需要相互合作並幫助世界，這才是大國風範！我是希望中美兩國重歸於好，不要相互對抗，中美和好肯定是有利於中國。”

令人驚訝的是，不僅傅瑩的上述講話遭到封殺，微信上對傅瑩講話的相關評論也遭到封殺，

網名為論鑒視界竹徑幽篁的微信文章也同樣遭到封殺，作者收集了對傅瑩的立場持肯定的網民的評論：

並且指出：“作者不是美粉，祖宗十八代也沒有人移民美國，對美國談不上什麼愛與恨，只覺得罵了這麼多年該到了中場休息時候了，有這些時間和精力，多解決一些關係到老百姓有切身利益的事不好嗎？官媒年復一年的懟罵老美可以理解，這是輿論搬運工的職責，讓人難以理解是平日里被三座大山壓彎腰的4K族也彙流到罵街大軍中，一副被美國人搶了自行車的仇恨，同時將其美化為“愛國”“正能量”。但凡其他人發表一點對美國客觀看法，馬上將其痛罵為“美狗”“五縱分子”，有這個必要嗎？”

有評論認為傅瑩發表類似的言論是要質疑秦剛，也有評論認為作為體制內外交官，傅瑩不可能在公開場合發表上述言論。