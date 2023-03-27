德國豹二及英國挑戰者坦克交付烏克蘭

俄羅斯侵烏戰爭

德國最初在是否批准向烏克蘭交付德制豹二主戰坦克一事上曾猶豫不決，但最終如期履約。德國總理朔爾茨周一證實：德國已向烏克蘭送去了豹二主戰坦克，幾乎同時，首批英國挑戰者坦克抵達烏克蘭。

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烏克蘭國防部長雷茲尼科夫周一晚間宣布，首批英國挑戰者坦克已抵達。烏克蘭國防部的一位女發言人Iryna Zolotar向法新社證實，"挑戰者坦克 已經在烏克蘭"，但在現階段沒有提供具體的數量。

德國總理朔爾茨在荷蘭鹿特丹舉行的新聞發布會上證實了德國『鏡報』稍早的相關報道，他說：“是的，我們已向烏克蘭交付了我們之前承諾的豹二坦克。”

根據『鏡報』周刊報道，德國向烏克蘭交付了18輛豹二主戰坦克。據報道，這批坦克上周末離開德國，目前已出現在烏克蘭土地上。

『鏡報』補充說，德國還向烏克蘭交付了四十幾輛黃鼠狼自行反坦克炮。處於安全考量，德國政府一直對交付路線圖嚴格保密。法新社就此詢問德國國防部，德國國防部未作任何評論。

自烏克蘭方面強烈希望獲得被軍事專家認為能在戰場上獲得優勢的豹二重型坦克後，德國政府最初猶豫不決，在歐美各國強烈施壓下，默克爾的繼承者朔爾茨於一月底決定給其他擁有德制豹二坦克的國家向烏克蘭交付開綠燈，同時，德國政府決定向烏克蘭交付一批豹二主戰坦克。柏林當局表示交付日期應在三月底四月初。

豹二坦克針對蘇制坦克研製，德國1978年開始生產這種坦克，至今已經製造了超過3500輛。該坦克重達60多噸，配備一門120毫米的滑膛炮，可以打擊最遠5公里範圍內的目標。另外一個優勢是，豹二坦克使用相對更經濟的柴油發動機運行。此外，約有20個國家使用豹二坦克，這意味着多個國家可以拿出部分坦克來支持烏克蘭，而且也使得烏克蘭更容易維修和培訓駕駛人員。

據報道，一些烏克蘭士兵最近在德國軍事基地學習如何操作豹二2A6主戰坦克，他們的培訓任務已經完成。

德國與荷蘭周一至荷蘭港口城市鹿特丹舉行聯合會議，德荷政府討論的議題包括如何軍事支援烏克蘭，以及德荷軍隊如何更緊密合作甚至包括合並兩軍中的某些戰鬥單位。