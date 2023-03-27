澤連斯基在紮波羅熱會見國際原子能機構總幹事格羅西

烏克蘭/紮波羅熱/核電站/俄羅斯/原子能機構

烏克蘭總統澤連斯基3月27日周一在紮波羅熱會見了國際原子能機構總幹事格羅西，雙方在會晤期間討論了該核電站的不穩定局勢。格羅西將在未來幾天前往俄羅斯佔領的紮波羅熱核電站。

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法新社援引烏克蘭總統府的消息說，澤連斯基向國際原子能機構總幹事表示，原子能機構在確保烏克蘭能源安全方面的作用極其重要，但他也發出警告說：“如果俄羅斯軍隊不立即從（核電站）和鄰近地區撤出，任何恢複核安全和安保的舉措都註定要失敗。”

澤連斯基與原子能機構總幹事格羅西一同前往第聶伯河水力發電站，這個水力發電站為俄羅斯軍隊佔領的紮波羅熱核電站供應電力，核電站經常斷電。

國際原子能機構總幹事格羅西預計將在未來幾天訪問歐洲最大的紮波羅熱核電站，這是他自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來第二次訪問。

格羅西周日表示，將在持續衝突期間繼續努力保護核電站，並帶領原子能機構的專家重返現場。”

據烏克蘭總統府稱，澤連斯基和格羅西周一了解了在俄羅斯發動新的襲擊情況下保護第聶伯河水電站而採取的措施，水電站的基礎設施遭到相當大的破壞。

格羅西也向澤連斯基表達了他的擔憂，即紮波羅熱核電站的情況“沒有任何好轉”。他還強調，核電站的局勢仍然緊張，因為周圍地區正在軍事化，該核電站最近多次停電，並多次改用應急柴油發電機。

格羅西是國際原子能機構總幹事，他計畫在本周訪問處於俄羅斯軍隊佔領下的紮波羅熱核電站。

另外，烏克蘭擔心紮波羅熱核電站到今年夏末將會面臨冷卻反應堆的缺水問題，因為俄羅斯軍隊已將水從水庫中放出。

另據報道，烏克蘭頓涅茨克州長周一表示，俄羅斯在27日早上對斯洛維揚斯克發動的襲擊，造成至少兩人死亡、29人受傷，其中包括一名兒童。