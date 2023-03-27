馬英九訪陸盼改善兩岸氛圍期待和平早降臨

台灣/中國/政治

台灣前總統馬英九今天起訪問大陸12天，他在台灣桃園機場登機前表示，希望透過兩岸年輕人熱情互動，改善目前兩岸氛圍，讓和平更早降臨。這是中華民國政府遷台以後，首度有卸任總統訪問大陸。

廣告 繼續瀏覽後續

馬英九說，「這是我第一次到中國大陸訪問，事實上在我37歲時，在政府裡面就負責處理兩岸事務，我今年73歲，等了36年才有機會到大陸去訪問，的確是久了一點。但很高興能去，因為除了祭祖之外，也帶了台灣的大學生到大陸去和他們交流，希望透過年輕人的熱情互動，能夠改善兩岸目前的氛圍，讓和平能夠更快更早的來到我們這裡」。

馬英九搭乘的大陸國航班機今天下午4時40分抵達上海浦東機場，他在機場受到貴賓禮遇，和當地官員簡單寒暄，隨即前往上海虹橋高鐵站，搭乘高鐵前往南京。

馬英九此行從上海開始，先去國民政府首都南京，接着是武昌起義的武漢，然後回湖南湘潭老家祭祖，再到戰時「陪都」重慶，最後回到上海。大陸之旅會以上海的和平飯店和豫園做為終點。

馬英九的祭祖之旅，還將前往南嶽忠烈祠、四行倉庫、抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地、南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園等，也可說是「抗日戰爭歷史之旅」。

不少兩岸學者希望，馬英九此行能夠呼籲將抗戰遺址及歷史更完整地復原，推進兩岸共寫抗戰史。

就在馬英九出發的今天，台灣有媒體獨家揭露指出，由於2024大選逼近，國民黨一個多月來，密集討論兩岸政策論述，目前已經有初步共識，就是，未來國民黨仍會以「九二共識」作為兩岸政策的重要依據，但不再強調「一中各表」，將訴求「九二共識就是中華民國」。

報導指出，這項政策研討是由國民黨中央與智庫合作進行，目前尚未定案。調整的原因是，國民黨認為，九二共識因為時空環境轉變，功能已經不復過往，尤其在民進黨執政的七年裡，兩岸關係不佳，壓縮了九二共識的模糊空間，降低了其戰略功能，在台灣內部的接受程度更大幅下降，甚至被污名化，因此加以調整。

不過國民黨主席朱立倫今天隨即否認有這項研討，強調黨內一早經過查證，不管黨中央或智庫，都沒有這樣的討論，也沒有這樣的會議、更沒有這樣的論述。