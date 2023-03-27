馬雲現身杭州雲谷學校

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綜合消息顯示，此前在歐洲、日本、泰國等地現身的阿里巴巴集團創始人馬雲已返回中國。周一，馬雲在杭州雲谷學校看望了該校師生。阿里巴巴旗下的《南華早報》援引熟悉馬雲日程安排的消息人士透露，這所私立學校涵蓋幼兒園到高中，由阿里合夥人在2017年創辦，後來學校在其微信公眾號上發布的帖子證實了這一點。

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3月26日，有網友爆料稱，在杭州文一路隧道中目擊阿里巴巴和螞蟻集團創始人馬雲先生，“確信其已回國”。該目擊者拍攝了一段視頻並上傳至短視頻平台，“該人系馬雲先生無疑”。

“雲谷教育”官方微信公眾號27日發布的一條消息顯示，馬雲回來的第一站，看望了雲谷學校的學生和校園長們，還談到了現在最熱門的ChatGPT。

視頻里，穿着一身白色T恤，戴了一頂白色帽子的馬雲在工作人員的陪同下，隔着教育的玻璃窗偷偷瞄了一年級的學生們，又在門口小站了一會兒後，馬雲臉上綻出了開心的笑容。又參觀了學校的陶藝教室後 ，和學校的露台，和校園長們開了個會。

據悉，在和校園長聊天時，馬雲也聊到了眼下最熱門以及引發很多人職業焦慮的ChatGPT。

“雲谷教育”微信公眾號的推文中寫道：“4年師範，6年老師，馬老師在任何場合都不掩飾自己對教育的熱愛。他曾說，教師是他最喜歡的職業，希望能夠有一天重新回到學校當老師，這次回到雲谷，他把學校又好好地走了一遍。”

“馬老師其實一直沒有遠離學校，而是以各種方式參與和支持教育。他創辦的馬雲公益基金會，把支持鄉村教育作為重點方向，激勵越來越多的優秀人才投身鄉村教育。他創辦雲谷，用素養教育來幫助孩子找到一生中最大的熱愛，成為最好的自己。”

消息指，雲谷學校是阿里合夥人投資創辦的民辦學校，由7位合夥人代表組成辦學委員會，馬雲為辦學委員會成員之一。

據《華爾街日報》引述消息人士的話報導，過去一年大部分時間在日本度過的馬雲最近幾天回到了中國。他在香港慶祝了最近的農曆新年，最近還去了新加坡和澳大利亞。

馬雲公益基金會和阿里巴巴方面沒有立即回應置評請求。受消息影響，阿里巴巴港股午後直線拉升，股價最高漲近5%，後逐步回吐漲幅。