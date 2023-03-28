華盛頓支持設立俄羅斯侵烏特別刑事法庭

俄羅斯侵烏戰爭

美國周二表示，贊成設立一個專門用於審判俄羅斯“侵略”烏克蘭行為的特別法庭，該法庭將 "植根於烏克蘭的司法系統"。

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美國國務院發言人周二明確表示，美國贊成設立審判俄羅斯侵烏特別法庭。發言人說：“美國支持設立一個專門用於審判俄羅斯侵烏罪行的特別法庭。該法庭的形式是一個植根於烏克蘭司法系統並包括國際元素的國際法庭。”

發言人補充說，美方希望獲得“國際社會的明確支持，尤其是來自歐洲合作夥伴的支持”，而且法庭 "最好設在歐洲的另一個國家"。”

美國傳統上對國際司法抱持保留態度，這是華盛頓第一次明確表示支持設立一個專門用於審判俄羅斯侵略烏克蘭的特別法庭。歐洲國家對此持積極態度，並已於去年11月提出設立國際特別法庭審判俄羅斯侵烏行為的想法。

幾天前，位於海牙的國際刑事法院對俄羅斯總統普京下達逮捕令，指其對流放烏克蘭數萬兒童至俄羅斯負有主要罪行。據烏克蘭方面揭露，自俄羅斯去年2月24日發動侵略戰爭以來，已有大批烏克蘭兒童被驅逐到俄羅斯，或安置在孤兒院，或安置在一些俄羅斯人的家庭。 然而，俄羅斯並不承認國際刑事法院的管轄權。

國際刑事法院只對烏克蘭境內發生的戰爭罪和反人類罪有管轄權，而對俄羅斯最高領導人犯下的 "侵略罪 "沒有管轄權。

周一，美國負責全球刑事司法的特使貝絲·範沙克表示，美國希望俄羅斯侵烏特別法庭由國際社會資助並配備工作人員。

她在一次演講中說："我們相信，這樣一個國際化但紮根於烏克蘭司法系統的法院，將為伸張正義提供最佳機會"。