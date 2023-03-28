逃避西方制裁 俄羅斯向印度中國大量出口原油

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯正試圖將其石油和天然氣出口從歐洲轉向其他國家，尤其是亞洲國家，來減緩國內壓力

俄羅斯3月28日周二宣布2022年向印度和中國大量出口原油，其中向印度出口激增22%。法新社指出這顯示由於俄烏戰爭讓俄羅斯把經濟重心轉向亞洲大國，莫斯科期望來彌補在歐洲的損失。

廣告 繼續瀏覽後續

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和歐洲向俄羅斯實施制裁，在2022年12月西方7國集團和盟友開始實施針對俄羅斯石油價格設置上限，來支持全球能源市場穩定，並減少俄羅斯入侵戰爭造成的負面經濟影響，不過中國和印度表示不參加西方限制俄羅斯油價的制裁行動。

俄羅斯副總理諾瓦克3月28日周二宣布2022年俄羅斯成為印度和中國最大石油供應國，其中俄羅斯向印度出口原油激增22%，但是他沒有宣布出口的具體數字。

俄羅斯正試圖將其石油和天然氣出口從歐洲轉向其他國家，尤其是亞洲國家，來減緩國內壓力，莫斯科同時期望如印度和中國這兩個亞洲主要能源消費大國能夠彌補在歐洲失去市場。2022年第四季度中國、印度和土耳其佔俄羅斯原油出口的三分之二。

習近平與普京上周在莫斯科舉行峰會，俄羅斯領導人表示，已就建設巨大的“西伯利亞之力2號”天然氣管道達成協議，該管道每年可輸送 500 億立方米的天然氣，從俄羅斯的西伯利亞到中國的新疆。

不過法新社指出俄羅斯轉向中國和印度出口石油來彌補失去的歐洲市場，但是向亞洲國家出口石油價格出現下降，因此現在俄羅斯加緊尋找向拉美和中亞出口石油。