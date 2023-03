中俄太空威脅增大 美國稱為太空衝突做準備

美國/中國/太空

美國白宮本月為美國太空軍撥出了300億美元的年度預算,用於為未來的太空衝突做準備。眼下中國和俄羅斯都在部署導彈和激光器,這些裝備可用於摧毀衛星並破壞軍事和民用通信。

據華爾街日報今天報道稱,美國國防部正在為未來的太空衝突做準備。美國軍方在很久以前就放棄了載人軌道空間武器的概念,把重點放在開發衛星上面,因為在地球大氣層之外支持人員行動所需要的後勤工作過於艱巨。

太空物理學也意味着不可能實施偷襲敵人或迅速改變軌道或方向的行動。而且地球上的戰術在太空中根本不起作用,美國、中國和俄羅斯都在轉向使用衛星和傳感器來發動衝突並取得勝利。

白宮本月為美國太空軍撥出了300億美元的年度預算,比去年多出近40億美元,預算提升幅度超過了空軍和海軍等其他部門。

美國是2019年創建太空軍,作為美國軍隊的第六個軍種,相當於把曾經屬於空軍的一部分職能分拆了出來。把太空軍作為獨立軍種單列出來的一個重要目的是,要針對所有軍種進行綜合規畫、裝備,捍衛美國的太空利益,並將注意力集中在新出現的威脅上面。

支出申請還首次包括用於訓練“守護者”的模擬器和其他設備的計畫,以應對潛在的戰鬥;太空軍成員被稱為“守護者”。16,000名“守護者”負責管理火箭發射、衛星和地基通信及傳感設備。

據該報,太空也正變得非常擁擠,現在軌道上被追蹤的物體數量超過48,000個,在過去四年裡增加了一倍多。

美國、中國和俄羅斯是聯合國和平利用外層空間委員會(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)的簽約國,其中包括科學工作。這三個國家在太空都有相當規模的軍事資產。

正如在地球上一樣,美國國防部在太空的很大擔憂也是中國。在去年年底公布國防戰略之時,拜登政府將中國作為美國安全面臨的最大危險。

美國國防部官員說,在太空方面,來自中國的威脅包括可以摧毀或使美國衛星癱瘓的地面發射導彈或激光,以及在太空製造擁堵和其他網絡干擾或發起攻擊。中國在太空項目上擲下重金,建立了載人軌道空間站,開發了地基導彈和激光,並增強了監測能力。這些舉措是中國旨在阻止對手接觸其太空資產的更廣泛軍事目標的一部分。

美國太空軍太空作戰主管薩爾茨曼(Chance Saltzman)上將本月在國會聽證會上說,中國正在測試在軌衛星系統,這些系統可能被用作武器,中方已展示了實物控制和移動其他衛星的能力。薩爾茨曼上將稱:“如果處理信息和數據的網絡易受攻擊,那麼我們在太空中所做的一切都沒有任何價值。”

美國太空軍下一批火箭發射軍事合同的核心內容是保護它們免受中國和其他對手的攻擊。太空軍領導人說,目標是使衛星更難以被對手的設備接近,同時不那麼容易受到來自太空或地面的激光和干擾影響。

