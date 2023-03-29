外媒注意到上海人口減少了

中國/人口

根據中國官方數據顯示，上海的人口在 2022 年出現了五年來的首次下降。上海市統計局公布的數據顯示，這個人口密集的中心去年有 2476 萬人，而 2021 年為 2489 萬人。路透社說，當局實施嚴厲的清零封鎖措施和超過 250,000 名農民工離開，以及出生率下降，或是上海人口減少的主要原因。

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據該報道，上海28日報告的數據是在北京也公布了自 2003 年以來的首次人口下降之後發布的。這兩個城市都符合中國全國人口發展趨勢。去年，中國人口出現六十年來的首次下降，原因是生活成本上升，尤其是在龐大的城市中心，經濟增長疲軟，以及養家糊口的態度發生變化。

上海市統計局的一項官方調查顯示，約 60% 的上海人表示他們只想要一個孩子或根本不想要。超過 28% 的受訪上海居民表示，由於育兒成本高，他們不打算再要一個孩子。上海的出生率從一年前的每千人 4.7 人下降到 4.4 人，而由於人口迅速老齡化，其死亡率從每千人 5.6 人上升到 6.0 人。

中國去年的出生率創歷史新低，為每千人 6.77 個。

上海約有 18.7% 的人口年齡在 65 歲以上，高於 14.9% 的全國平均水平。

據路透社說，去年 4 月和 5 月，在嚴格的新冠病毒清零封鎖期間，上海的許多女性都推遲了生育，人口統計學家表示，這可能嚴重損害了她們生育孩子的願望。

由於擔心中國人口減少，政府的政治顧問提出了20 多項提高出生率的建議。