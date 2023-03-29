日中高層訪問重啟時 中國抓捕“日本間諜”成棘手

日本/中國/間諜

日本政府相關人士28日透露，外相林芳正已開始協調4月1至2日訪華並與中國外交部長秦剛舉行會談。林芳正打算向中方要求儘快釋放本月在北京市被拘留的日本男性。日本已經向中國提出儘快釋放被扣留的日本人。

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據日本經濟新聞報道稱，日本內閣官房長官松野博一在3月27日的記者會上透露，已向中國提出儘快釋放3月在北京市被扣留的日本男性。松野博一強調：“在強烈要求進行領事探視的同時，通過聯絡相關人士等提供儘可能多的支持”。

松野博一沒有回答該男性的健康狀態以及中方的說明狀況。該男性50多歲，是安斯泰來製藥的員工，以遭指控違反中國國內法律為由被扣留。

中國外交部發言人毛寧在3月27日的記者會上表示：“中方有關部門本月依法對一名日本公民採取刑事強制措施進行審查。該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反間諜法》“。

中國敦促說，“近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應加強對本國公民的教育和提醒。”

日本的安斯泰來製藥3月27日表示：“繼續通過外務省收集信息，進行應對”。

該報稱，被扣留的日本男性是有在中國有豐富經驗的駐在人員，對在中國的日本人產生了不安。在北京的日本大使館3月26日晚，向10多名中國日本商會的人員說明了狀況。

據共同社今天報道，面向去年11月日中首腦會談中確認的構建有建設性且穩定的關係，將商定繼續對話的方針。日中間2月時隔約4年重啟了副部長級的“外交當局磋商”，政府間對話恢復。日方有意通過林芳正訪華，推動部長級的“日中經濟高層對話”等磋商框架趨於活躍。

為避免東海等地的偶發性衝突，可能還就啟動直接連通兩國防務部門官員的熱線展開磋商。

共同社說，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平去年11月舉行的首腦會談中，雙方一致同意就林芳正訪華展開協調。2月的外長電話會談中，秦剛再度邀請林芳正訪華。