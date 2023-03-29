日本外相林芳正4月1日訪華

日中/政治

日本外相林芳正將在4月1-2日訪華，並與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談。這次訪華一個直接契機，是日本一名男子最近在中國遭拘留，這名男子是日本著名製藥公司安斯泰來製藥的一名員工。 中方聲稱其“違反反間諜法”，這一事件在日本引起強烈反響，一些企業表示擔心在華企業員工的安全問題，林芳正將在與秦剛的會談中要求中方早日釋放該日本員工，還將謀求中國在烏克蘭危機中發揮負責任的作用，也會討論釣魚島問題。

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日本首相岸田文雄去年 11 月在泰國曼谷與中國國家主席習近平會談，在實現包括首腦級會談在內的兩國的密切溝通達成共識，旨在建立“建設性和穩定的日中關係” ，雙方同意協調日本外相訪華事宜。林芳正原本計畫在日中邦交正常化50周年的節點的2022年訪華，後因中方原因而取消。林芳正2月2日與中國外長秦剛舉行電話會談，中方再次邀請林芳正訪華，但是當時日本是國會期間，中國也將在3月舉行全國人民代表大會，加之中國國內的新冠疫情擴大，中國國內感染人數驟增，中國政府忙於對應，雙方難以敲定訪華日程。

林芳正在28日的記者會上表示：“正因為日中之間存在很多課題和懸而未決的問題，所以該堅持的就要堅持的，同時反覆進行坦誠的交流很重要。”

這將自2019年12月茂木敏充外相訪華以來日本外相時隔約3年零3個月的訪華，也是林芳正任外相以來的首次訪華。