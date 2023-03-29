曾許諾見普京後通話 澤連斯基乾脆邀請習近平訪問烏克蘭

中國/烏克蘭/俄羅斯/澤連斯基邀請習近平訪問

烏克蘭總統澤連斯基稱已經向中國國家主席習近平發出訪問邀請。澤連斯基是在接受美聯社今天的採訪時告訴說，“我們準備好在基輔這裡見到習近平。”此前，中國國家主席習近平訪問俄羅斯會見普京時，中國官方曾許諾，習近平在訪問莫斯科後會與澤連斯基通話。消息沒有提及澤連斯基是否有催促意義。

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據路透社今天引述美聯社消息報道稱，澤連斯基邀請習近平訪問烏克蘭。美聯社稍早說，烏克蘭總統澤連斯基已向中國國家主席習近平發出訪問的邀請。

自去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，習近平一直沒有與澤連斯基通過話，但中國上個月公布了一項“政治解決烏克蘭戰爭危機”的 12 點和平計畫。

路透社說，中國國家主席習近平上周在對莫斯科進行國事訪問時與他的“親愛的朋友”俄羅斯總統普京討論了這場戰爭衝突。會談沒有顯示如何結束戰爭的進展。

中國的提議包括呼籲緩和烏克蘭局勢並最終停火。

但鑒於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，美國對中國的提議不屑一顧。美國表示，現在停火將鞏固俄羅斯佔領烏克蘭領土的現狀，並讓普京的軍隊有更多時間重新集結。

烏克蘭歡迎中國的外交介入，但澤連斯基表示，他只會在俄羅斯軍隊完全撤離烏克蘭領土後才考慮和平解決。