美國證實高官上周訪華 秦剛：中美關係處於歷史低點

中國/美國

美國國務院周二（3月28號）證實，一名美國高階外交官上周訪問了中國，評論稱這表明在美國國務卿布林肯的北京之行於2月初被突然取消後，美中兩國初步恢復了對話。

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法新社報道，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）說，負責國務院內監督美國對中國政策的 "中國之家 "的里克-沃特斯訪問了北京，香港和上海。里克·沃特斯也是美國負責亞太事務的副助理國務卿，巴特爾說，沃特斯會見了 "他的同行 "和美國僱員，並稱這是一次 "工作訪問"。

這是自美國國務卿布林肯2月份的訪問因中國間諜氣球事件穿越美國領土而被取消和推遲後，美國官員首次訪問中國。氣球事件以後，北京和華盛頓之間的關係一直特別緊張，中國指責美國及其西方盟友對該國進行 "遏制"，但 華盛頓和北京並沒有中斷所有對話，布林肯先生在2月中旬的慕尼黑安全會議期間會見了中國同行王毅。

另據報道，中國國務委員兼外長秦剛3月27號在中國發展高層論壇2023年會午餐會上說，中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點，並指困局的根源在於美方將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰，對中國大搞經濟脫鉤、科技圍堵。秦剛說，“阻斷別人的路，也會讓自己無路可走，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯。”秦剛同時也向美國喊話，“歷史告訴未來，中美應該且完全可以相互成就、共同發展。”

彭博社援引消息人士的話報道稱，美國總統國家安全顧問沙利文3月24日在台灣總統蔡英文在美國過境前夕與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行了電話交談。報道稱，雙方希望緩解最近幾個月來不斷加劇的緊張局勢。