聯合國人權辦促港府釋放何俊仁 續保外就醫

香港/政治

香港民主派名宿何俊仁被指違反保釋條件而須還柙監獄，等候仍未排期審訊的煽動顛覆國家政權罪開審，據本台了解，何的狀態時好時壞，而聯合國人權事務高級專員辦事處昨(28日)在推特促請香港當局釋放何俊仁，以便他能繼續接受急需的治療。

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人權高專辦表示，一直深切關注和跟進《港區國安法》案件，獲悉儘管何俊仁的健康情況危急，香港當局仍以國安法撤銷何俊仁的保釋。

據本台了解，現年71歲的何俊仁，被撤銷保釋後，還柙於高度設防的赤柱監獄，基本上是一人獨囚，狀態時好時壞。他獲分配的日常工作是摺疊衣服。

以健康理由在去年8月獲準保釋出外候審的何俊仁，在本月21日被指干擾47人民主派初選案的控方證人家屬而被警方國安處人員以涉嫌妨礙司法公正拘捕，翌日，被國安法指定法官以違反保釋條件為由，撤銷保釋，還柙候審。何俊仁與李卓人丶鄒幸彤及主張「結束一黨專政」丶現已被迫解散的支聯會，被控於2020年7月至翌年9月8日期間，在香港煽動他人以非法手段顛覆國家政權，即推翻丶破壞中國根本制度或其中央政權。

人權高專辦上月曾在「47人」案開審時發言，稱符合國際人權法，特別是《公民權利和政治權利國際公約》至為重要，並轉貼聯合國人權事務委員會去年呼籲港府廢除國安法和煽動罪的審議結論。不過，港府當時已對審議結論作出批駁，及後亦繼續以相關罪名作出拘控。

何俊仁自上世紀八十年代即關心香港民主，曾推動「八八直選」(即爭取在1988年在當時的立法局引入直選)，亦曾出任香港首個政黨的民主黨和1989年成立的支聯會的主席，並關注中國的維權律師狀況和人權問題，當中，支聯會在過去逾三十年間每年舉辦悼念六四天安門事件的燭光晚會。