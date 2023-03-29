蔡英文啟程訪問友邦國台辦警告若見麥卡錫一定反擊

台灣/政治

台灣總統蔡英文今天中午啟程，展開定名為「民主夥伴共榮之旅」的訪問行程，將拜訪中美洲友邦危地馬拉及貝里斯，去回都將過境美國。但傳出美國國務院原定要對新聞界就蔡英文此一行程做簡報，卻在開始沒多久前，突然先通知延後，後來更直接取消；另外大陸國台辦也對蔡英文預定會晤眾議院議長麥卡錫提出警告。使蔡英文此行更受矚目。

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蔡英文登機前表談話指出，這趟訪問，是要展現台灣深化和友邦交流合作的決心，並清楚傳遞三個訊息：

一、台灣會堅定捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善力量。只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，而當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖馳援。

二、台灣作為全球經濟關鍵力量，會持續追求共榮發展，會和友邦及理念相近國家，在農業技術、醫療公衛、數字經濟、供應鏈安全等領域展開更廣泛合作。

三、台灣走向世界的決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣。帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣是她執政的重要目標，外來壓力不會阻撓台灣走向世界的決心。

蔡英文這次訪問全程十天九夜。台灣總統府對於過境美國的行程依然保密到家，要抵達當地才公開。不過據了解，蔡英文將在紐約時間29日下午三點抵達紐約，當晚參加僑宴，三十日參加美國智庫哈德遜研究所舉辦的活動並發表演說。也可能跟幾位美國議員見面。

從中美洲的回程，過境洛杉磯是重頭戲，四月五日她將參訪里根圖書館並發表演說，也將會見美國眾議院議長麥卡錫。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，蔡英文「過境」，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。她說，蔡英文如果與美眾議院議長麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，中國政府堅決反對，必將採取措施，堅決回擊。

有關美國臨時取消對媒體簡報蔡英文過境一事，白宮國安會戰略溝通協調官柯比說這是非官方且私人的過境，美方會讓蔡總統自行說明行程，不會幫她講，行政官員也沒有計畫與她會面。

美方的態度很低調，原因是什麼呢？華爾街日報報導，華府為緩和美中緊張關係，嘗試安排拜登與習近平通話，卻遭到回絕。因為中方官員說，北京希望先觀察蔡英文訪美情形，再決定是否同意領袖層級的通話。不過儘管美方行政官員沒有計畫會見蔡英文，但議長麥卡錫方面，據了解，目前的計畫不變！