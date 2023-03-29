路透社聚焦馬英九說“我們都是中國人”

台灣/馬英九

台灣前總統馬英九在桃園機場向媒體招手，2023年11月27日。

台灣前總統馬英九周二在開始對中國進行歷史性訪問時表示，台灣海峽兩岸人民同為中華民族，同一祖宗。並說“我們都是中國人”。台灣媒體稱，馬英九在南京的講話，提及中華民國等內容均被刪除。

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據路透社報道稱，台灣前總統訪問中國時說“我們都是中國人”。

馬英九於 2008 年至 2016 年任職台灣總統，是自 1949 年被擊敗的中華民國政府在與共產黨的內戰結束後逃往台灣以來第一位訪問中國的前任或現任台灣總統。

馬英九是在台灣海峽緊張局勢加劇的情況下訪問的，北京正在使用政治和軍事手段試圖向台灣施壓，使台灣接受中國的主權。

台灣執政的民進黨質疑馬英九為何在周日中國挖走另一個台灣外交盟友洪都拉斯後立即訪問中國。台灣僅剩與 13 個國家建立正式外交關係。

在中國東部城市南京中山陵的講話中，馬英九讚揚了孫中山的貢獻，孫中山因 1911 年推翻最後一位中國皇帝而死後被厚葬南京。

馬英九稱，“兩岸人民都是中國人，都是炎黃子孫。”

馬英九在中文中使用的措辭是指中國人，而不是指他們的國籍。炎黃子孫是指中國人的共同祖先。

據路透社說，民意調查顯示，大多數台灣人不再認為自己是中國人。

孫中山在官方上仍被認為是中華民國之父，中華民國仍然是台灣的官方名稱。

但孫中山也因推翻清王朝而受到共產黨的稱讚。但北京和台北政府互不承認。

馬英九的訪問是台灣主要反對黨國民黨（KMT）為緩和緊張局勢而與中國進行接觸的一部分。國民黨傳統上贊成與中國建立密切關係，但強烈否認親北京。

台灣總統蔡英文曾多次提出與中國會談，但因中國認為她是分裂分子而遭到拒絕。蔡英文說只有台灣人才能決定自己的未來。

國民黨高級成員馬英九說，他希望和平。馬英九說，“我們真誠地希望雙方共同努力，追求和平，避免戰爭，努力振興中國，”

路透社說，馬英九再次使用的措辭將中國人民稱為同一個民族。並說，“這是兩岸中國人義不容辭的責任，我們必須努力。”

馬英九稱此行並未安排會見任何中國高級領導人。2015年，他與中國國家主席習近平在新加坡會面。