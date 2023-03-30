中國博鰲開幕 李強亮相喊樂觀經濟

中國/博鰲/李強

中國博鰲經濟論壇今天開幕。中國總理李強今天與會表示，中國致力經濟開放，實施有助於刺激增長的改革。李強對中國經濟增長持樂觀。

廣告 繼續瀏覽後續

中國總理李強今天在博鰲經濟論壇開幕時發表講話表示，中國致力於開放世界第二大經濟體並實施有助於刺激增長的改革，李強說地緣政治緊張局勢只會阻礙全球發展。

路透社今天報道稱，面對與美國及其盟友的緊張關係，從俄羅斯在烏克蘭的戰爭到技術出口和台灣，中國總理李強在中國海南島省舉行的國際商業峰會上，最新呼籲中國加強經濟復蘇.

馬來西亞、新加坡和西班牙首相與會博鰲論壇。這些國家都與北京有着密切的貿易和外交關係。

李強稱，“無論世界發生什麼變化，我們都將始終堅持改革開放。李強本月上任中國總理。他許諾，“我們將在擴大市場准入、優化營商環境方面出台一系列新舉措。” 李強並說，“和平是發展的前提。”

過去3年，新冠病毒疫情遏制措施打擊了中國經濟，清零政策去年12 月被取消，李強說有跡象表明復蘇開始站穩腳跟。

在大大低於 2022 年的目標之後，中國今年為自己設定了 5% 左右的國內生產總值增長目標。這低於國際貨幣基金組織和一些私人預測機構認為可以實現的目標。

據李強稱，“從3月份的情況看，好於1、2月份。特別是消費、投資等主要經濟指標繼續向好，就業和物價總體平穩。”

在針對美國的含蓄評論中，李克強表示，北京反對貿易保護主義和脫鉤，美國正與其盟友合作，阻礙中國獲得微芯片等先進技術。李強在講話中還表示，亞洲絕不能發生“混亂和衝突”，中國將成為全球和平的“港錨”。