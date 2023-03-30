中國最大房地產開發商碧桂園公布其十五年來首次年度虧損

中國，經濟，房地產業

在中國房地產業整體不景氣的背景下，中國最大的房地產開發商碧桂園周四（3月30日）公布，2022年虧損超過8億歐元，這是該公司15年來首次年度虧損。

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法新社報道，受經濟放緩和政策監管收緊的影響，中國的房地產業整體受到削弱。為減少該行業負債，當局自2020年起大幅減少了開發商的信貸渠道。中國房地產重量級企業恆大集團正面臨財務困境、瀕於破產。在普遍黯淡的市場中，眾多開發商正在努力維持生計。受經濟放緩和新冠防疫導致不確定性影響，過去一年房地產需求下降。

在此背景下，碧桂園在周四提交給其上市香港證券交易所的一份聲明中說，去年碧桂園錄得約60億元人民幣（超過8億歐元）的損失。這是自2007年該開發商上市以來首次出現虧損。2021年，碧桂園仍有凈利潤267億元人民幣（約合35億歐元）。

碧桂園稱，2022年不同以往年份，地產行業“經歷了前所未有的凜冽寒冬”。

這家長期以來以財務穩健著稱的集團，近幾個月來陷入中國的房地產危機中，去年8月碧桂園已宣布其半年利潤下降了96%。

報道援引分析指，碧桂園因其客戶主要以中低收入人群為主，因而比其競爭對手更加脆弱。

據彭博社報道，碧桂園的最大股東、同時也是亞洲最富女性的楊惠妍，其財富在7月減半，降至113億美元。

中國房地產和建築業約佔其國民生產總值（GDP）的四分之一，同時支撐着相當規模的低技能崗位就業。為重振這一關鍵行業，官方近幾個月似乎採取了更加溫和的措施， 今年1月，政府宣布放寬30家房地產集團的融資條件，其中包括被認為財務狀況正常的碧桂園。