中法完成首單液化天然氣人民幣結算交易

首單人民幣結算交易

亞洲 – 中國海油（中國海洋石油集團有限公司）與法國道達爾能源（TotalEnergies）剛剛完成首單以人民幣結算的液化天然氣採購交易，成交量為6.5萬噸。

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液化天然氣將從阿拉伯聯合酋長國（UAE）運輸到中國。這是中國尋求減少對美元的依賴，擴大人民幣作為世界儲備貨幣使用範圍的新舉措。

法國《論壇報》30日報道，在 12 月訪問沙特阿拉伯利雅得期間，中國國家主席習近平曾呼籲海灣國家通過該平台以人民幣向中國出售碳氫化合物。 更廣泛地說，北京決心挑戰美元在國際貿易中的霸權地位，並強制使用自己的貨幣，至少在自己的進出口業務中是如此。

此前，中國已開始以人民幣進行石油交易，而這是首單以人民幣支付的液化天然氣供應交易。據專家稱，這可能是改變目前以美元為主導的全球金融體系的第一步。同時，許多國家已經開始減少在經濟交易中對美元的依賴。這種趨勢未來可能會持續。

據新華社報道，中國海油與法國道達爾能源28日完成首單液化天然氣跨境人民幣結算交易，這也是我國首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購，標誌着中國在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。

29日，巴西外交部引述巴西貿易和投資促進局的一份聲明宣布，巴西已與中國達成一項協議，可以用本幣而非美元進行雙邊貿易交易。中國外交部30日對此回應稱，中國和巴西今年年初簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，這有利於中國與巴西兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。