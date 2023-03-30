博索納羅不顧風險重返故土以發揮政治影響力

巴西/政治

在巴西總統大選中，以微弱差距敗給前總統盧拉的博索納羅，於去年12月30日出走美國，3個月之後，博索納羅不顧面臨多項起訴的風險決定重返故土，以在政治上發揮自己的影響力。

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3月30日星期四，在出走美國3個月之後，巴西前總統博索納羅決定重返該國，並決心在現總統盧拉領導的巴西發揮重要的政治作用。

博索納羅於去年12月30日尚未結束其任期之前就離開巴西，抵制當選總統盧拉的就職儀式。按照慣例，博索納羅原本應將總統綬帶遞交給盧拉。

博索納羅今次返回巴西將面臨多項調查和起訴，甚至可能入獄。

巴西前總統受到該國最高法院5項調查。其中4項涉及他在任職期間犯下的錯誤。這些指控包括干預聯邦警察的行動、散布有關疫苗的虛假信息、傳播有關電子投票系統的假新聞等。第5項調查則關涉其涉嫌煽動支持者參加1月8日的未遂政變。博索納羅還受到最高選舉法院的另外16項調查，尤其他曾多次對電子投票出言不遜。其他調查圍繞其利用國家機器進行選舉的指控展開。

目前，最深入的一項調查涉及“沙特珠寶”醜聞，此一事件已成為巴西媒體頭條新聞揭出的重點：博索納羅在2021年出訪沙特期間，將沙特贈與前第一夫人的豪華珠寶非法帶入巴西。這些豪華珠寶價值300萬歐元，在一位隨從人員的背包中被查獲，當時海關發出了警報。

按規定，巴西人可從海外帶回價值1000美元的商品或禮物，超過這一價值的任何東西都需要繳納巨額稅款。博索納羅之口否認逃稅指責，聲稱這些珠寶是送給巴西的禮物。對此，司法部表示，即使博索納羅可以設法證明自己所言屬實，避免受到逃稅指控，他也將可能受到非法佔用公共財產的起訴。

卸任後，博索納羅已不再享有總統豁免權，因此以上指控均可由該國一審法院審理，審理程序通常更為簡單。

針對博索納羅在巴西政治舞台上的地位，該國民眾各持己見，尤其在1月8日未遂政變之後。甚至曾經擁護過他的選民也對一再爆出的醜聞感到失望。

一些觀察人士認為：博索納羅返回巴西是經過精心策畫的。因為盧拉原本計畫本周到訪中國，選擇此時回國可吸引各方的注意力。不料盧拉患病，在最後時刻取消了亞洲的訪問行程。博索納羅可能打算通過其巴西自由黨名譽主席的身份，再次投身到政治運動中。然而分析人士指出：在受到司法指控的前提下，很難看到博索納羅能夠成為反對派的可靠人選重返政治前台。