台灣總統蔡英文出訪過境美國紐約 美媒稱面臨中國反制威脅

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台灣總統蔡英文周三抵達紐約，這是她三年多來首次訪問美國。就台灣總統蔡英文在紐約，美國稱這是她在訪問危地馬拉和伯利茲途中的一次停留，這兩個國家在外交上承認台灣。蔡英文將在紐約待到周五，此行為她提供了難得的機會，可以登上一個國際舞台並向台灣最重要的支持者美國宣傳這個民主島嶼。

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台灣總統蔡英文周三抵達紐約。北京方面對蔡英文此次訪美髮出警告，稱如果麥卡錫與蔡英文會面，中方必將採取措施堅決回擊，但未作具體說明。據美國官員稱，蔡英文美國之行是非官方的，符合美國對中國的政策，並且在技術上被視為過境。

周三下午，在蔡英文下榻的位於紐約曼哈頓中城的酒店外，有數十人舉着台灣和美國國旗，另有數以百計舉着中國國旗的北京方面支持者被警察擋在街道的另一邊。其中一些人手舉稱蔡英文為賣國賊的標語。有人通過擴音器高呼打倒蔡英文。蔡英文的支持者則喊道，台灣加油，其中一人打扮成象徵台灣的黑熊。

美國官員表示，蔡英文此次不會與拜登(Biden)政府的高級官員會面，與以往的過境情形相同。他們告誡北京方面不要反應過度，指出蔡英文以前曾有過六次類似的過境美國之行。

據該報道，蔡英文按計畫將在紐約曼哈頓向當地台灣社群發表講話。周四晚上，她將接受保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)的頒獎；該智庫主張通過制衡中國力量等方式支持台灣。

駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office)表示，蔡英文在紐約的所有活動都不安排媒體報道。該代表處是台灣政府駐美機構。

據美國政府官員表示，蔡英文在美國將由羅森伯格(Laura Rosenberger)陪同。羅森伯格最近從國家安全委員會離職，現任美國在台協會(American Institute in Taiwan)主席。該協會得到美國國務院的支持，成立的目的是在正式外交渠道之外管理美台關係。

蔡英文政府將此次整體行程宣傳為“民主夥伴共榮之旅”，這將台灣與中國作了鮮明對比。在離開台北之前，蔡英文稱台灣為良善力量，而當前西方國家越來越擔心中國是一股破壞穩定的力量。蔡英文表示，台灣作為全球經濟關鍵力量，會持續追求共榮發展。在北京方面似乎尋求實現科技自給自足之際，蔡英文的這番表態反映出台灣在半導體製造領域的重要性。

蔡英文啟程前講話最後傳達的信息是，台灣決心走向世界，這對她領導的在政治上被孤立的政府來說是個挑戰。

華爾街日報稱，但這次訪問可能會引發北京方面的憤怒反應。