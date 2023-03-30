皮尤稱台海緊張民意憂慮多增 美《外交》雜誌提醒習近平正在準備戰爭世界要當真！

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美國《外交》（Foreign Affairs）雜誌最新撰文，習近平說他正在讓中國為戰爭做準備，而世界應該認真看待這件事。美國智庫、知名民調機構皮尤研究中心 （Pew Research Center）29日公布最新調查結果，47%的受訪者認為中國與台灣之間的緊張關係，對美國而言是一個非常嚴重的問題。

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據新頭殼署名洪翠蓮今天引述消息報道稱，中國領導人習近平表示他正在為戰爭做準備。美國《外交》（Foreign Affairs）雜誌最新報道，世界應該認真看待中國備戰這件事。該篇長文由美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）與《華盛頓郵報》前駐北京記者潘文（John Pomfret）撰寫，他們從中國3月舉行的兩會上嗅到了有異於以往的跡象。

文章指出，在今年的兩會上，習近平4次不同的演講，都強調“準備戰爭”的主題，其中一次更喊出要“敢於作戰”。作者發現的第1個不同以往的跡象是，中共的最高理論期刊發表1篇《在習近平強軍思想引領下勝利前進》文章，署名“鈞政”與“軍政府”諧音，還提到對美國的戰爭：

另一個跡象是，兩會中提出建立黑名單的計畫，列出台獨活動家與政治領袖，將授權暗殺黑名單上的人，包括台灣副總統賴清德。撰文者指出，李克強宣布2023年的軍事預算為1.55兆人民幣（約2248億美元），比去年增加了7.2%。過去西方專家一直認為中國低報國防支出，中國官方的數字超過美國太平洋條約盟友（澳洲、日本、菲律賓、韓國與泰國）的軍事支出總和，而且肯定中國的實際支出更高。

同時，習近平在演講中直接抨擊美國，打破以前只把華盛頓當作對手的慣例，直批美國與其盟友是中國當前問題的主要原因。作者認為，北京當局明顯是在為新的、更具對抗性的時代做準備。尤其在3月13日習近平的第4次演講（也是他第3個任期的首次演講），宣布他的“偉大復興”運動的精髓是“祖國統一”，他之前很少講得這麼明確。

據該文章指出，務必要認真看待習近平！因為從他發起一糸列打貪、打房行動時，連中國武漢肺炎COVID-19疫情都嚴格清零3年，他的放話不是說說而已。如今，習近平被認為正在加緊進行一項為期10年的運動，目的是要打破對以美國為首的民主世界關鍵經濟與技術的依賴。

作者認為，習近平預期意識形態與地緣戰略的“鬥爭”已經進入新階段，他有關準備戰爭的訊息，並將國家復興等同於統一的放話，標誌着他正在恐嚇台灣的政治戰爭活動進入新階段，顯示願意使用武力奪島。尚不清楚的是，他是否認為自己可以在不冒與美國發生不受控制的升級風險情況下，一意孤行。

據新頭殼今天另外消息，美國智庫、知名民調機構皮尤研究中心 （Pew Research Center）29日公布最新調查結果，47%的受訪者認為中國與台灣之間的緊張關係，對美國而言是一個非常嚴重的問題。這個比例較2022 年 10 月調查時增加了4%，更比2021年2月多出19%。