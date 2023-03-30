美媒稱中國要在海外部署反腐執法人員

中國/海外部署反腐執法

中國將向海外派遣反腐執法人員以追捕逃犯和追回被盜資產。華爾街日報今天報道稱，這是北京方面為加強中國領導人習近平推行的反腐行動在國際上採取的最新舉措。

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中國在海外部署反腐執法人員。據該報道，G20成員國在派駐中國反腐執法人員的首批目的地之列。但此舉有可能加劇對北京方面擴大海外活動的警惕。

據知情人士稱，中共最高反貪機構中央紀律檢查委員會（簡稱：中紀委）和其他負責處理腐敗問題的政府部門已開始在一些中國大使館派駐官員，他們將在當地與外國政府協調執法事宜等。其中一位知情人士說，這些反腐檢查員將主要駐紮在中國腐敗官員可能藏匿大量非法資金的國家，如二十國集團(G20)成員。中紀委今年已承諾加大跨境反腐力度，特別是在參與習近平的“一帶一路”倡議以建設全球貿易基礎設施的國家，這些國家包括G20成員國。

當前，習近平再次要求強化反腐行動的力度；這場自2012年習近平掌權以來指示開展的行動可謂影響深遠。中國有關部門稱，在習近平擔任中共中央總書記的頭兩個任期內，中國已從海外追回嫌犯近10,700人，其中包括“百名紅通人員”60多人。不過中紀委官員稱，調查人員在試圖解決未決案件和威懾更狡猾的不法人員方面面臨更艱巨的任務。

中紀委官方報紙在去年12月份發表的一篇評論文章中稱：“目前在逃案件不少是時間跨度長、有效線索少的陳年積案。”文章呼籲要加強反腐方面的國際合作。文章稱，官員們必須通過加強協調和提出新的戰術和技術來克服這些困難。

據該報道稱，向海外的中國大使館派駐反腐官員有可能會引起東道國的警覺。在西方國家，人們對中國安全部隊試圖在中國境外執行執法任務的擔憂已經加劇。例如，美國官員曾多次抱怨中國秘密特工未經授權在美國本土追捕逃犯。

目前還不能確定這些反腐檢查員將在國外參與哪些具體活動。據其中一位知情人士稱，部分反腐檢查員可能會作為法律專員被派往國外，這與中國警官被派往海外擔任外國政府聯絡官時通常採用的頭銜相同。

中紀委已尋求與外國執法機構就這些行動進行合作，但中國官員往往難以獲得西方同行的幫助來拘留和遣返嫌疑人，部分原因是中國與美國等大國缺少引渡協議，而且中國政府被指在試圖追捕嫌疑人時存在使用治外法權的問題。

國際執法行動通常涉及政府間的正式合作和援助請求，而美國指責中方在美國私自追捕逃犯。相關指控包括：中國安全特工以虛假借口進入美國，追蹤嫌疑人並脅迫他們返回中國，有時還會利用嫌疑人的家庭成員作為中間人。

2022年，歐洲人權法庭(European Court of Human Rights)阻止了中國引渡一名因涉嫌電信欺詐而被通緝的台灣人的行動，理由是中國的拘留所存在虐待風險。法律專家和人權活動人士稱，這一裁決將使中國試圖從許多歐洲國家追回逃犯的努力變得複雜。

據華爾街日報稱，一些外國外交官說，中方在外國首都部署中共調查人員在政治上令人擔憂，因為東道國通常將外國外交使團的人員視為政府官員，而不是政黨的特工人員。據上述知情人士稱，中紀委人員可能會以國家機關的政府官員身份、而不是以政黨的調查人員身份擔任海外職務，以符合外交慣例。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%A8%E6%B5%B7%E5%A4%96%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%8F%8D%E8%85%90%E6%89%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%91%98-c6a5d89b