華日：澤連斯基敦促習近平訪問烏克蘭 考驗中國中立

中國/烏克蘭/習近平/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基敦促中國領導人習近平與他會面。中國正推動擴大其在全球舞台上的影響力，同時保持自身在烏克蘭戰爭中的中立立場，澤連斯基的這一主動表態對中國以及習近平的中立構成一個考驗。

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據華爾街日報今天報道稱，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)敦促中國領導人習近平與他會面。與莫斯科方面關係密切的中國政府目前試圖成為一個潛在調解人。

中國正推動擴大其在全球舞台上的影響力，同時保持自身在烏克蘭戰爭中的中立立場，澤連斯基的這一主動表態對此構成一個考驗。習近平上周在莫斯科會見了俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)，此次訪問進一步加強了兩國的經濟和政治夥伴關係。現在，基輔方面正試圖通過自己的外交努力來應對俄羅斯對中國的示好。

澤連斯基在接受美聯社(Associated Press)的視頻採訪時說：“我們已準備好在烏克蘭會見習近平。”澤連斯基上月曾告訴記者稱，烏克蘭外交官已經向北京方面傳達了澤連斯基與習近平會晤的意願。澤連斯基稱，“我們願意進行會面”，他告訴記者。“這符合烏克蘭當前的利益。”

自俄烏之戰爆發以來，習近平沒有與澤連斯基進行過交談，但北京方面上個月發布了一份呼籲和平談判的文件，立場模稜兩可，並暗示希望在任何解決方案中發揮更大的作用。

據《華爾街日報》報道，外界此前預計習近平在訪問莫斯科後將與烏克蘭總統澤連斯基進行俄烏戰爭爆發以來的首次通話。但澤連斯基告訴美聯社(Associated Press)，兩人最近沒有聯絡。澤連斯基說，“我希望和他對話。在戰爭全面爆發前我和他有過聯繫。但一年來多以來，我們沒有聯絡過。”澤連斯基還告訴美聯社，習近平上周訪問俄羅斯期間並沒有完全支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

據該報道，除了親密的西方盟友，烏克蘭還試圖與更廣泛的全球領導人接觸。除日本首相本月早些時候訪問基輔外，烏克蘭還與沙特阿拉伯展開合作，去年正是在沙特斡旋下促成了烏克蘭與俄羅斯的換囚行動。沙特是一個保守的君主制國家，近年來與俄羅斯的關係迅速發展。澤連斯基還給習近平寫了一封信，在今年達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)上交給了中國官員。

該報道引述德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)印太項目常務主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示，“歸根結底，與加強中烏關係相比，中國對加強中俄關係更感興趣。”葛來儀認為，“如果你從澤連斯基的角度來看，為什麼不與中國接觸呢，因為最終中國可以對俄羅斯產生影響。我懷疑沒人會對普京有很大的影響力，但習近平與普京的關係密切。”