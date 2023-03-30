【視頻】如蔡英文會晤麥肯錫 北京承諾“報復”

台灣/美國/中國

中國已經承諾說，如果台灣總統在 3 月 29 日星期三開始的外出訪問過程中，在紐約過境時暫停，與美國眾議院議長凱文·麥卡錫會晤，然後才繼續前往中美洲，中國將進行“報復”。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台駐台北記者發回了報道。

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指出：中國再次進行了威脅。正如你所說的，對北京來說絆腳石是下周台灣總統蔡英文與美國眾議院議長凱文·麥卡錫的會面。中國聲稱，如果這次和在去年八月一樣，北京將進行報道，當時美國眾議院前議長南希·佩洛西訪問台灣並與蔡總統會面，中國就進行了軍事報復。第一次向台灣島上空發射了彈道導彈。中國外交部發言人昨天（3月27日）表示，蔡英文此次過境是美國公然支持台獨的表現。美國政府想平息事態，回顧說，這是一次非正式訪問，是一次私人訪問，過境符合美國對華政策。事實上，台灣總統的全部難題在於不越過紅線，不要讓北京邁出一步，那將成為中國對台灣進行軍事干預的理由。

02:46 2023 年 3 月 29 日，在台灣桃園機場，台灣總統蔡英文在紐約轉機前往危地馬拉和伯利茲訪問。 REUTERS - ANN WANG

針對為什麼台灣總統不顧一切選擇在美國過境時停留，而不是直接轉機去拉美？

報道指出：首先，要直到的是這些過境並不罕見。台灣總統在美國領土上過境轉機已經有大約三十次，這是蔡英文總統的第七次。但是很顯然，這次是希望表明，台北或華盛頓所作所為不是由中國來決定。更何況目前因為中國向美國發射間諜氣球的事件，中美兩個世界大國的關係極其緊張。此外，中國最近還撬走了台灣十四個外交夥伴之一的洪都拉斯。所以這次訪美也是蔡英文加強與美國非官方關係的機會，在某種程度上，這對台灣來說比外交關係更重要，因為美國是台灣的盟友。是文化夥伴、經濟夥伴，但最重要的是軍事夥伴。美國本月批准了一項對台武器軍售，價值 6 億美元。